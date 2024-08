Κάμαλα Χάρις: Εξασφάλισε το χρίσμα των Δημοκρατικών

Η Κάμαλα Χάρις έλαβε και επισήμως τον αναγκαίο αριθμό ψήφων από τους εκλέκτορες για να γίνει η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ και η πρώτη μη λευκή γυναίκα που θα διεκδικήσει το αξίωμα, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) 0 πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Στη διαδικτυακή ψηφοφορία η Χάρις συγκέντρωσε πάνω από τις μισές ψήφους των αντιπροσώπων.

Η ίδια δήλωσε αμέσως ότι αισθάνεται «τιμή» που ξεπέρασε αυτό το όριο από την πρώτη στιγμή, καθώς η ψηφοφορία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα.

Πρόσθεσε ότι θα αποδεχτεί επισήμως το χρίσμα στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στο Σικάγο στα μέσα Αυγούστου.

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.

This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.

Join us: https://t.co/abmve926Hz

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 2, 2024