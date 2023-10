Ιταλία: Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη στο Μέστρε, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Βενετία, εξαιτίας πτώσης λεωφορείου από οδογέφυρα, σύμφωνα με την ιταλική τηλεόραση RAI.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση του ΑΠΕ ΜΠΕ από την Ιταλία, το λεωφορείο των υπεραστικών συγκοινωνιών της περιφέρειας Βένετο έπεσε πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια σιδηροτροχιάς, που βρίσκεται κάτω από την οδογέφυρα.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες και οι υπηρεσίες των πρώτων βοηθειών.

Vi sarebbero per ora almeno due morti accertati e una quarantina di feriti nell'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il tragico bilancio sembra essere destinato a salire Le prime foto tratte da fermi immagini del Tg1 e Tg2 Rai https://t.co/cUObC24Hyf pic.twitter.com/F4AsbA5maJ

Υπάρχουν τραυματίες και ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί, ανέφεραν τα τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό για τους τραυματίες, τον οποίο μετέδωσε η RAI λίγη ώρα μετά τις 22:00, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πρώτη του λεωφορείου και μετεφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

Ο δήμαρχος της Βενετίας Λουίτζι Μπουνιάρο έκανε γνωστό ότι κήρυξε την Τετάρτη ημέρα πένθους για την πόλη. Σύμφωνα με τον ίδιο το λεωφορείο υπεραστικών συγκοινωνιών που ενεπλάκησ το δυστύχημα «μετέφερε τουρίστες σε τοπικό κάμπινγκ».

A #Marghera un pullman di linea è precipitato dal cavalcavia della Libertà finendo sulla via sottostante. La #PoliziadiStato è sul posto per dare soccorso ai feriti e per i primi rilievi che hanno interessato anche la rete ferroviaria, che al momento è stata interrotta. #3ottobre pic.twitter.com/UDXpTxGrkX

— Polizia di Stato (@poliziadistato) October 3, 2023