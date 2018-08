Ισραήλ: Πέθανε ο γηραιότερος ιπποπόταμος του κόσμου σε αιχμαλωσία

Η Τάμι, ο γηραιότερος ιπποπόταμος σε αιχμαλωσία, έσβησε ήσυχα στον ύπνο της την Πέμπτη, σε ηλικία 59 ετών, όπως ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος της Ιερουσαλήμ που τη φιλοξενούσε.

«Βρήκαμε την Τάμι, άψυχη στη λίμνη του αφρικανικού τμήματος” ανακοίνωσε μέσω του Facebook η διεύθυνση του πάρκου που είναι γνωστό και με την ονομασία «Βιβλικός Ζωολογικός Κήπος”.

Η Τάμι ήταν ο μοναδικός ιπποπόταμος που είχε απομείνει στον ζωολογικό κήπο μετά τον θάνατο του αρσενικού Μάτι πριν από 15 χρόνια.

