ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια – Πέντε τραυματίες

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης, σύμφωνα με το κανάλι NBC Philadelphia που άρχισε να πυροβολεί από όχημα εν κινήσει, δεν έχει ακόμη συλληφθεί, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

.@FOX29philly Breaking News. Five people shot at Germantown and Wister. One shot in the head, extremely critical. Police on scene.#fox29

— Dave Schratwieser (@DSchratwieser) October 3, 2018