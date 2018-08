ΗΠΑ: Ο Τζον ΜακΚέιν σταματά τη θεραπεία για τον όγκο στον εγκέφαλο

Ο γερουσιαστής Τζον ΜακΚέιν που εδώ και έναν χρόνο διαγνώστηκε και δίνει μάχη με όγκο στον εγκέφαλο, δεν θα λαμβάνει πλέον θεραπεία για την κατάστασή του, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Η είδηση ερμηνεύεται ότι σημαίνει ότι ο Ρεπουμπλικανός ήρωας πολέμου -που διεκδίκησε και την προεδρία των ΗΠΑ- εισέρχεται στο τελευταίο στάδιο της ασθένειάς του.

«Το περασμένο καλοκαίρι, ο γερουσιαστής Τζον ΜακΚέιν μοιράστηκε με τους Αμερικανούς την είδηση που η οικογένεια ήδη γνώριζε», αναφέρει η οικογένεια, υπενθυμίζοντας ότι η πρόγνωση των γιατρών δεν ήταν καλή. «Από τότε, ο Τζον ξεπέρασε τις προσδοκίες για την επιβίωσή του. Ωστόσο, η πρόοδος της ασθένειας και η ηλικία του είναι που έχουν βγάλει την ετυμηγορία», προσθέτει η οικογένεια.

«Με τη συνηθισμένη του δύναμη, ο ίδιος αποφάσισε να σταματήσει την ιατρική θεραπεία», καταλήγει η ανακοίνωση.

.@BretBaier: "If you think of any other figure in American history and political life who has spent his life serving the country, I don't think you can think of one who has served in as many ways as John McCain and to the extent that he's served." https://t.co/bZu1FJDJqb pic.twitter.com/0L0bZMIHcZ

— Fox News (@FoxNews) August 24, 2018