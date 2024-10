ΗΠΑ: Επτά νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης πεζογέφυρας σε νησί στην Τζόρτζια

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν κατέρρευσε στενή γέφυρα για πεζούς σε προκυμαία όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, στο πλαίσιο εορτασμού στο νησί Σαπέλο, στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έπεσαν στο νερό» όταν κατέρρευσε η γέφυρα και «ως τώρα, ο αριθμός των θυμάτων είναι επτά και ο αριθμός των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός», ανέφεραν οι πολιτειακές Αρχές.

Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί σε προκυμαία όπου δένουν πορθμεία τα οποία συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα, για εκδήλωση της μικρής κοινότητας των Γκάλα Γκίτσι (Gullah Geechee), απογόνων Αφρικανών πολλοί από τους οποίους είχαν μεταφερθεί ως σκλάβοι σε παραθαλάσσιες φυτείες στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτός που θα έπρεπε να είναι χαρούμενος εορτασμός του πολιτισμού και της ιστορίας των Γκάλα Γκίτσι μετατράπηκε σε τραγωδία» σχολίασε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» του στα σωστικά συνεργεία, διαβεβαίωσε πως η ομάδα του θα παραμείνει σε επαφή με τις τοπικές Αρχές και είναι έτοιμη να τους διαθέσει «οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Μπράιαν Κεμπ, εξέφρασε με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μέσω X, τονίζοντας πως σωστικά συνεργεία παραμένουν επιτόπου.

Marty, the girls, and I are heartbroken by today’s tragedy on Sapelo Island. As state and local first responders continue to work this active scene, we ask that all Georgians join us in praying for those lost, for those still in harm’s way, and for their families.

