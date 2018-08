Ινδία: Περισσότεροι από 100 νεκροί – 150.000 οι εκτοπισμένοι από τις σαρωτικές πλημμύρες

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία Κεράλα στην Ινδία, ενώ τουλάχιστον 150.000 είναι οι εκτοπισμένοι, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι Αρχές.

Hey ARMY..I need your help ASAP…I’m an ARMY from Kerala a place in India. Right now we are facing the most t disastrous situation. It’s flooded all throughout the state and many are trapped on their rooftops helplessly. An army from there has let me know.please pray for us. pic.twitter.com/KldPyJgIUv

