Η Χαμάς απελευθέρωσε ακόμα 12 ομήρους

Την απελευθέρωση 12 ομήρων της Χαμάς, δέκα Ισραηλινών και δύο υπηκόων άλλων χωρών, οι οποίοι παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, της χώρας που παίζει κρίσιμο διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ισραηλινών και τρομοκρατών.

Οι ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν την Τρίτη, πέμπτη ημέρα της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, είναι γυναίκες, στο σύνολό τους, εκ των οποίων μία ανήλικη (17 ετών).

Πρόκειται για την Μία Λάιμπεργκ, η οποία κρατούσε στην αγκαλιά της ένα μικρό σκυλί τη στιγμή της απελευθέρωσής της, στιγμιότυπο που αποτυπώθηκε σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς. Μεταξύ των απαχθέντων που ξεκίνησαν το ταξίδι για την επιστροφή στην πατρίδα ήταν και η μητέρα της, Γκαμπριέλα.

The 10 Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Ditza Heiman, Tamar Metzger, Noralin Babadila Agojo, Ada Sagi, Meirav Tal, Rimon Kirsht, Ofelia Roitman, Gabriela Leimberg and her daughter Mia, and Clara Marman. pic.twitter.com/y87Wc2tLw7

