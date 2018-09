Η συγκινητική στιγμή μιας διαφορετικής συνάντησης πατέρα και γιου [Βίντεο]

Πόσο συγκινητική μπορεί να είναι η συνάντηση ενός πατέρα με τον γιο του μετά από διάστημα μόλις μίας εβδομάδας;

Η απάντηση βρίσκεται στο βίντεο ενός μόλις λεπτού που έχουν λατρέψει εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον Κόσμο. Το βίντεο δημοσίευσε στο τουίτερ ο λογαριασμός «The Dad» πριν από λίγες ημέρες και έγινε αμέσως viral με πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές και 700 χιλιάδες like.

Η ιστορία των δύο ανθρώπων που φαίνονται στο βίντεο είναι η εξής:

Ο Ματ, ένας 53χρονος άνδρας με σύνδρομο down, ταξίδεψε από την Καλιφόρνια όπου ζει με τον πατέρα του, ως την Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον αγαπημένο του παίκτη του μπέιζμπολ. Λόγω της απόστασης, οι δύο άνδρες χωρίστηκαν για διάστημα μόλις μίας εβδομάδας. Αυτό όμως ήταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έμειναν χωριστά στη διάρκεια της κοινής ζωής τους.

Οι συγγενείς που περίμεναν τον Ματ στο αεροδρόμιο γνώριζαν ότι θα έχει αυτή την αντίδραση, λόγω της μεγάλης αγάπης που τρέφει για τον πατέρα του και έτσι φρόντισαν ν’ απαθανατίσουν τη στιγμή.

Τι λέτε; Δεν άξιζε τον κόπο;

An 88-year-old dad is reunited with his 53-year-old down syndrome son after spending a week apart for the first time ever. pic.twitter.com/5hvl0FkGKS

— The Dad (@thedad) 1 Σεπτεμβρίου 2018