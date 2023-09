Η Ουκρανία κατέστρεψε ρωσικά πλοία και συστήματα αεράμυνας στην Κριμαία

Δορυφορικά πλάνα αποκάλυψαν πως η ουκρανική πυραυλική επίθεση της Τετάρτης σε ναυπηγεία στην Κριμαία (διαβάστε σχετικά εδώ και εδώ), η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, προκάλεσε σοβαρές ζημιές και πιθανώς κατέστρεψε ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο, καθώς και ένα υποβρύχιο κλάσης Kilo.

Εάν επιβεβαιωθεί το μέγεθος της καταστροφής στο λιμάνι της Σεβαστούπολης, η επίθεση «θα σηματοδοτήσει ένα από τα πλέον καταστροφικά πλήγματα κατά του ρωσικού ναυτικού στον πόλεμο και το μεγαλύτερο από τη βύθιση του καταδρομικού “Moskva” το 2022» έγραψε ο Guardian.

Επιπλέον, στο πλαίσιο μιας δεύτερης ημέρας ουκρανικών επιδρομών στην Κριμαία, το Κίεβο ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι κατέστρεψε και ένα ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν μεγάλες εκρήξεις κοντά στην πόλη Γιεβπατορίγια, στη νοτιοδυτική ακτή της χερσονήσου, όπου η Ρωσία είχε τοποθετήσει το σύστημα αεράμυνας, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά. Ωστόσο, ο απολογισμός του συγκεκριμένου πλήγματος δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Additional footage of a secondary strike/explosion in Russian-occupied Yevpatoriya pic.twitter.com/mvD6pLI325 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2023

⚡️⚡️⚡️ 🇷🇺 air defense and the sounds of explosions in Yevpatoria and the surrounding areas of 🇷🇺-occupied Crimea. 💥💥💥 The Crimea/Kerch Bridge is closed to traffic. pic.twitter.com/uh0XYblGN5 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 14, 2023

The #Ukrainian Armed Forces destroyed two S-400 Triumph air defense systems in #Crimea in a month Let us remind you that the S-400 complex was liquidated on August 23 in #Olenivka. A full video of today’s strikes on the S-400 near #Yevpatoriya has also appeared online. pic.twitter.com/SrNAFJh03S — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2023

LARGE EXPLOSIONS IN 🇷🇺-OCCUPIED CRIMEA Large explosions in Evpatoria, 🇷🇺-occupied Crimea. After Ukraine’s 🇺🇦 successful attacks on the 🇷🇺 Black Sea Fleet last night in Crimea, it appears 🇺🇦 is going at it again. pic.twitter.com/GuA0Bet5hV — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 14, 2023

Η πρώτη από τις δύο επιθέσεις των ουκρανικών πυραύλων κρουζ στη χερσόνησο προκάλεσε σειρά μεγάλων εκρήξεων σε ένα κρίσιμο ναυπηγείο για την κατασκευή και επισκευή πλοίων του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Η ζημιά στα πλοία θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας μέρος του λιμένα, μέχρι να καθαριστούν τα συντρίμμια.

Οπως επισήμανε το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον που δημοσιεύει τακτικά αναλύσεις για την εικόνα στο πεδίο των μαχών, «δορυφορικές εικόνες (σ.σ.: βλ. κεντρική φωτογραφία) που δημοσιεύθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου δείχνουν ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο κατηγορίας Ropucha και ένα υποβρύχιο κλάσης Kilo στην αποβάθρα», με τις δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν την επομένη, «στις 13 Σεπτεμβρίου, να δείχνουν ότι η ουκρανική πυραυλική επίθεση πιθανότατα κατέστρεψε τα δύο σκάφη».

New pictures show that the Russian Ropucha class landing ship and Kilo class submarine were completely destroyed in the his morning’s Ukrainian missile strike against Sevastopol, Crimea. No, it won’t hammer out Vlad… pic.twitter.com/Twd4N0o0Xe — Visegrád 24 (@visegrad24) September 13, 2023

Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο πλοία χτυπήθηκαν στη διάρκεια της επίθεσης, προσθέτοντας, πάντως, πως το εύρος των ζημιών ήταν ασαφές. Ουκρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών ισχυρίστηκε από την πλευρά του ότι το πλήγμα μπορεί να κατέστρεψε πολλά πλοία.

«Εχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές και μπορούμε τώρα να πούμε ότι τα πλοία πιθανότατα δεν επιδέχονται επισκευής» δήλωσε ο Αντρί Γιουσόφ, εκπρόσωπος των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, σε τηλεοπτική συνέντευξη. «Ναι, σήμερα υπάρχουν καλά νέα: η καταστροφή του μεγάλου αποβατικού πλοίου των εχθρών (…), καθώς και του (ρωσικού) υποβρυχίου που μεταφέρει πυραύλους Kalibr, γεγονός μεγάλης σημασίας» τόνισε.

Δορυφορικά πλάνα του ναυπηγείου που δημοσιεύθηκαν αργά την Τετάρτη έδειξαν σοβαρές ζημιές στο «Minsk», ένα αμφίβιο πολεμικό πλοίο κατηγορίας Ropucha, και στο «Rostov-na-Donu», ένα βελτιωμένο υποβρύχιο κλάσης Kilo. Το συγκεκριμένο υποβρύχιο είναι ικανό να μεταφέρει πυραύλους κρουζ Kalibr, οι οποίοι χρησιμοποιούνται τακτικά από πλοία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας σε επιθέσεις στην Ουκρανία, σημείωσε η βρετανική εφημερίδα.

Κατά το ISW, «η φαινομενική καταστροφή των δύο σκαφών πιθανότατα θα καταστήσει την αποβάθρα μη λειτουργική έως ότου οι ρωσικές δυνάμεις καταφέρουν να καθαρίσουν τα συντρίμμια, κάτι που μπορεί να πάρει σημαντικό χρόνο. Η έκταση της ζημιάς σε επισκευαστικές εγκαταστάσεις πέρα από την αποβάθρα είναι ασαφής, ωστόσο οποιαδήποτε ζημιά στις κύριες εγκαταστάσεις επισκευών του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην κατεχόμενη Κριμαία πιθανώς θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις (στη ρωσική πλευρά) σε περίπτωση περαιτέρω (ουκρανικών) επιθέσεων σε ρωσικά ναυτικά μέσα».

NEW: Ukrainian forces conducted missile strikes on occupied #Sevastopol, Crimea, on 13 SEP, damaging a Russian landing ship, a Kilo class submarine, & port infrastructure. Ukrainian forces advanced in western Zaporizhia & reportedly advanced near Bakhmut. https://t.co/Gq7rLbnE5z pic.twitter.com/uXqWwxVP2F — ISW (@TheStudyofWar) September 14, 2023

