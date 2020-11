Η Μελάνια Τραμπ ψήφισε – χωρίς όμως να φορά μάσκα

Ηταν μια ακόμη εικόνα ενδεικτική του πως αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ και το κοντινό του περιβάλλον την πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ. Η γυναίκα του ρεπουμπλικανού υποψηφίου, Μελάνια Τραμπ, ψήφισε στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ σε εκλογικό κέντρο στη Φλόριντα. Και ήταν η μοναδική που δεν φορούσε μάσκα.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προσήλθε σε εκλογικό κέντρο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα ακολουθώντας τη σύσταση του συζύγου της προς τους ψηφοφόρους, να ψηφίσουν διά ζώσης με επίσκεψη στα εκλογικά κέντρα.

Στο εκλογικό κέντρο του Παλμ Μπιτς ήταν η μοναδική που δεν φορούσε μάσκα. Κατά την άφιξή της χαιρετούσε και χαμογελούσε προς τους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείσα γιατί δεν ψήφισε μαζί με τον αμερικανό πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ απάντησε ότι ο Τραμπ ήθελε από εκείνη να ψηφίσει την ημέρα των εκλογών και όχι νωρίτερα

230,000 COVID-19 deaths and over 9.5 million people infected — is it too much to ask of Melania Trump to set an example consistent w/CDC guidelines, and wear a mask?

She was the only person at the polling place not wearing a mask.#ElectionDay #Vote2020pic.twitter.com/lEWhwBEu0l

— Bill Madden (@maddenifico) November 3, 2020