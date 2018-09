Η Καρντάσιαν δίνει μάχη για την αποφυλάκιση κρατούμενου

Στον Λευκό Οίκο μετέβη -για δεύτερη φορά- την Τετάρτη η γνωστή τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν, στο πλαίσιο της καμπάνιας της να απελευθερώσει ακόμη έναν καταδικασμένο κρατούμενο.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Τον περασμένο Ιούνιο, η Καρντάσιαν πανηγύρισε την αποφυλάκιση της Άλις Μαρί Τζόνσον από το Τενεσί, η οποία εξέτιε από το 1996 ποινή ισόβιας κάθειρξης, χωρίς αναστολή μετά από καταδίκη για ναρκωτικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε τελικά χάρη στην 63χρονη μετά την επιμονή της Καρντάσιαν να ανακληθεί η βαριά και άδικη καταδίκη της.

Τώρα η 37χρονη σταρ των ριάλιτι αποκάλυψε πως σκοπεύει να κάνει το ίδιο για την υπόθεση του Κρις Γιανγκ, ενός 30χρονου εμπόρου ναρκωτικών, ο οποίος κρατείται σε φυλακή του Κεντάκι, τα τελευταία οχτώ χρόνια.

Chris Young's case has caught the attention of Kim Kardashian, who attended a meeting with White House staff Wednesday to advocate for his release https://t.co/7QIYyJTwsd — VICE News (@vicenews) September 5, 2018

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας καταδικάστηκε γιατί βρέθηκε στην κατοχή του μαριχουάνα και ποσότητα κοκαΐνης μικρότερη του μισού γραμμαρίου.

Kim Kardashian West was back at the White House today to talk about criminal justice reform https://t.co/LB4H27Sb2W — POLITICO (@politico) September 5, 2018

Του επιβλήθηκαν ισόβια, εξαιτίας δύο παλιότερων κατηγοριών περί ναρκωτικών που τον βάραιναν από την εφηβεία του.

. @KimKardashian is working with the @WhiteHouse again with the hopes of helping a man who was sentenced to life in prison without parole for possession of marijuana and cocaine. pic.twitter.com/MtVOslyuSv — morning dose. (@morningdosetv) September 5, 2018

Στη νομοθεσία του Τενεσί η τρίτη καταδίκη σημαίνει αυτόματη επιβολή ισοβίων.