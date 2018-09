ΗΠΑ: Υπέρ της υποψηφιότητας Κάβανο η Επιτροπή της Γερουσίας

Η Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας ψήφισε την Παρασκευή υπέρ του διορισμού του συντηρητικού δικαστή Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο διορισμός του Κάβανο, τον οποίο έχει προτείνει για τη θέση αυτή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εγκρίθηκε με ψήφους 11 υπέρ έναντι 10 κατά. Όλοι οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές τον υπερψήφισαν, ενώ οι Δημοκρατικοί τον καταψήφισαν.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζεφ Φλέικ, πριν διεξαχθεί η ψηφοφορία, είπε ότι θα ψηφίσει υπέρ μόνο εφόσον αναβληθεί για μία εβδομάδα η συνεδρίαση της ολομέλειας για την επικύρωση του διορισμού, προκειμένου να ερευνήσει η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), στο διάστημα αυτό, τις κατηγορίες σε βάρος του Κάβανο περί ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τσακ Γκράσλεϊ, είπε ότι θα συνηγορήσει υπέρ της αναβολής της συνεδρίασης της ολομέλειας για μία εβδομάδα, όμως σχολίασε ότι δεν μπορεί να ελέγξει το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Γερουσίας.

Τραμπ: Παραδίδω στη Γερουσία την υπόθεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την ίδια ημέρα ότι δεν έχει σκεφθεί «ούτε στο ελάχιστο» εναλλακτικές λύσεις για την περίπτωση που η Γερουσία δεν εγκρίνει τον διορισμό του υποψηφίου που έχει προτείνει ο ίδιος για το Ανώτατο Δικαστήριο, του συντηρητικού δικαστή Μπρετ Κάβανο.

Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ακροάσεις στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων μια «φανταστική στιγμή» στην ιστορία της χώρας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των γερουσιαστών.

«Θα αφήσω τη Γερουσία να το χειριστεί. Εκείνοι θα λάβουν τις αποφάσεις» είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Επίσης, χαρακτήρισε την κατάθεση του Κάβανο «ισχυρή, τίμια και καθηλωτική».

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν οριακή πλειοψηφία στη Γερουσία (51-49) και για αυτό είναι κρίσιμης σημασίας τι θα ψηφίσουν οι μέχρι και σήμερα αναποφάσιστες, μετριοπαθείς γερουσιαστές Λάιζα Μουρκόφσκι και Σούζαν Κόλινς. Σχολιάζοντας αυτό το γεγονός, ο Τραμπ είπε ότι «η Μουρκόφσκι και η Κόλινς πρέπει να κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό».

