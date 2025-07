Γουίτκοφ: «Ελλειψη βούλησης» εκ μέρους της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ άφησε να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες στην Ντόχα για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας απέτυχαν, επιρρίπτοντας ευθύνες στη Χαμάς και λέγοντας ότι εξετάζονται «άλλες επιλογές» για την επιστροφή των ομήρων.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να επιστρέψει η διαπραγματευτική ομάδα από την Ντόχα «για διαβουλεύσεις» ανέφερε ο Γουίτκοφ.

«Η τελευταία απάντηση της Χαμάς δείχνει με σαφήνεια ότι υπάρχει έλλειψη βούλησης για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Τώρα θα εξετάσουμε εναλλακτικές επιλογές για την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

BREAKING: U.S. Special Envoy Steve Witkoff says Hamas is not acting in good faith and is unserious about reaching a ceasefire deal.

“It is a shame that Hamas has acted in this selfish way.” pic.twitter.com/2jXtXaXLuG

— Eyal Yakoby (@EYakoby) July 24, 2025