Για 2,9 εκατ. δολάρια πωλήθηκε το πρώτο tweet στον κόσμο

Μερικές εβδομάδες πριν είχε γίνει γνωστό ότι ο, συνιδρυτής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ είχε αποφάσισε να πουλήσει σε μια online δημοπρασία το πρώτο του tweet που φυσικά ήταν και το πρώτο γενικά για την πλατφόρμα (εδώ).

Ο λόγος για το μήνυμα «Just setting up my twttr» που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Μόλις εγκατέστησα το Twitter μου».

Ο Ντόρσεϊ είχε κάνει την εν λόγω ανάρτηση στις 21 Μαρτίου του 2006 και 15 χρόνια μετά αυτή πουλήθηκε έναντι 1.630 ether, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,9 εκατ. δολάρια με βάση την ισοτιμία του συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος τη στιγμή της πώλησης.

O αγοραστής της, ο επιχειρηματίας και CEO της τεχνολογικής εταιρείας Bridge Oracle με έδρα στη Μαλαισία, Σίνα Εστάβι συνέκρινε το ιστορικό αυτό tweet με την αγορά της Μόνα Λίζα: «Αυτό δεν είναι απλά ένα tweet!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter. «Πιστεύω πως μετά από χρόνια οι άνθρωποι θα καταλάβουν την αξία αυτού του tweet, όπως με τον πίνακα της Μόνα Λίζα» πρόσθεσε.

This is not just a tweet!

I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ

— Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021