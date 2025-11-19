Γερμανία: Η διαμάχη για το συνταξιοδοτικό απειλεί την κυβέρνηση συνασπισμού

Η διαμάχη για τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα απειλεί το μέλλον της γερμανικής κυβέρνησης συνασπισμού, με τη νεολαία των συντηρητικών του Φρίντριχ Μερτς, να κερδίζει έδαφος στην προσπάθειά της να μπλοκάρει τη νομοθεσία που, όπως υποστηρίζουν, θα αφήσει τους νεότερους Γερμανούς να αναλάβουν το βάρος της παλαιότερης γενιάς.

Μια ομάδα 18 νεαρών βουλευτών έχει κατηγορηθεί ότι εκβιάζει την κυβέρνηση συνασπισμού του Μερτς με το αίτημά της να αναθεωρήσει τις προτεινόμενες αλλαγές στις συντάξεις, οι οποίες θα εγγυώνται αυξήσεις για τα επόμενα έξι χρόνια.

Μεταξύ των «επαναστατών» που αρνούνται να ψηφίσουν το νομοσχέδιο, είναι ο 28χρονος εγγονός του πρώην καγκελαρίου Χέλμουτ Κολ.

Ο Γιοχάνες Βόλκμαν, βουλευτής της περιφέρειας Λαν-Ντιλ στην Εσση της δυτικής Γερμανίας, υποστηρίζει ότι οι νεότερες γενιές θα επιβαρυνθούν με το κόστος των σημερινών και μελλοντικών συνταξιούχων.

Ο Μερτς, ο οποίος έχει μια μικρή πλειοψηφία μόλις 12 εδρών στην Μπούντεσταγκ των 630 μελών, αντιμετωπίζει πιθανό αδιέξοδο πριν από την ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, ανέφερε ο Guardian.

Ο Βόλκμαν, ο οποίος έχει γίνει ο εκπρόσωπος ενός αυξανόμενου αριθμού δυσαρεστημένων συντηρητικών ψηφοφόρων, δήλωσε ότι οι προτάσεις του Μερτς για τη διασφάλιση των σημερινών συντάξεων θα οδηγήσουν σε πρόσθετο κόστος περίπου 120 δισ. ευρώ μέχρι το 2040, «το οποίο θα πρέπει να αναλάβει η γενιά μου… αυτό, δημοσιονομικά, είναι μη βιώσιμο».

Αλλοι «επαναστάτες», συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων βουλευτών που υποστηρίζουν ότι τα σχέδια πρέπει να επανεξεταστούν, θα μπορούσαν να αυξήσουν τον συνολικό αριθμό όσων είναι διατεθειμένοι να αντιταχθούν στον Μερτς, σε 40-50.

Ο Μερτς έριξε λάδι στη φωτιά όταν μίλησε το Σαββατοκύριακο σε μια συγκέντρωση της νεολαίας του CDU/CSU (της χριστιανοδημοκρατικής πολιτικής συμμαχίας), της οποίας ήταν κάποτε μέλος, λέγοντας ότι θα «ψηφίσει υπέρ του συνταξιοδοτικού πακέτου με καθαρή συνείδηση».

Ο ίδιος είπε ότι ήταν μία από τις πολλές προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν στο γερμανικό κράτος πρόνοιας.

Τα προβλήματα της Γερμανίας είναι παρόμοια με άλλων χωρών, αλλά επιδεινώνονται από το μέγεθος της χώρας και το Δημογραφικό.

Σήμερα, μόνο δύο εργαζόμενοι υποστηρίζουν κάθε συνταξιούχο, ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν τρεις και τη δεκαετία του 50 έως και έξι.

Αντίστοιχα, οι υποχρεωτικές συνταξιοδοτικές εισφορές, που κατανέμονται μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, έχουν εκτοξευθεί στο 19% των μισθών και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια.

Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν σήμερα περίπου το 48% του μισθού τους ως σύνταξη. Αν και αυτό φαίνεται γενναιόδωρο σε σύγκριση με τα πρότυπα άλλων χωρών, οι ομάδες πίεσης των συνταξιούχων υποστηρίζουν ότι είναι στο κατώτερο επίπεδο των αναγκών τους και ότι, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αντανακλά τα ποσά που έχουν καταβάλει στο σύστημα. Ωστόσο, αυτό αφήνει την κυβέρνηση με ένα τεράστιο κενό να καλύψει μεταξύ των συντάξεων που καταβάλλονται και των εισφορών που εισπράττονται.

Οι ειδικοί λένε επίσης ότι οι πολίτες που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία φέρουν μεγάλο βάρος, ιδίως καθώς ο πληθυσμός γερνάει.

Οι νέοι βουλευτές υποστηρίζουν ότι απαιτείται μείωση μόλις 1%, δηλαδή στο 47% από 48% του μέσου μισθού, ένα μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσει η παλαιότερη γενιά για να μειωθεί το βάρος για τους νέους.

Η ανησυχία που εκφράζουν οι ψηφοφόροι των νέων βουλευτών αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία δείχνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης των Γερμανών όλων των ηλικιακών ομάδων για τις μελλοντικές συντάξεις τους.

Ολο και περισσότεροι Γερμανοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να εργαστούν πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης, η οποία αυξάνεται σταδιακά στα 67 έτη.

Η γερμανική κυβέρνηση καλείται να ξεκινήσει εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για να ενθαρρύνει τους Γερμανούς να αναζητήσουν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως μετοχές στο χρηματιστήριο, για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών συντάξεων. Επί του παρόντος, μόνο το 60% των Γερμανών διαθέτει άλλες πηγές χρηματοδότησης στις οποίες μπορεί να καταφύγει όταν συνταξιοδοτηθεί.

Ο Βόλκμαν δήλωσε ότι μίλησε με τον Μερτς, ο οποίος φαίνεται να αναγνώρισε ότι τα αιτήματα της ομάδας του «έχουν νόημα». Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο, υπάρχουν αμφιβολίες για το πόσο θα είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει.

Ο Μερτς αντιμετωπίζει την πρόκληση ότι, αν δεν υπάρξει αλλαγή στο θέμα των συντάξεων, άλλες ευρείες αλλαγές που έχει υποσχεθεί να επιβλέψει σε μια εποχή που η Γερμανία αντιμετωπίζει μυριάδες προκλήσεις, θα καθυστερήσουν, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσφατου σχεδίου για την παροχή κινήτρων στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News