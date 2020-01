Φοράει ένα μαγιό και διασχίζει τη Βρετανία για φιλανθρωπικό σκοπό

Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τον Μάικλ Κάλεν, από το Λίβερπουλ, να πετύχει τον στόχο του.

Ούτε οι βροχές, ούτε τα χιόνια, ούτε οι πολικές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την εποχή στην Βρετανία.

Φορώντας μόνο ένα μαγιό, το κασκόλ της αγαπημένης του ομάδας, της Εβερτον και ένα ζευγάρι μποτάκια, ο «Speedo Mick», όπως ειναι το παρατσούκλι του, θέλει να διασχίσει όλη την χώρα περπατώντας συνολικά πάνω από 1.500 χλμ. και συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το εγχείρημά του δεν ειναι εύκολο: να περπατήσει στους -5 βαθμούς Κελσίου από το βορειότερο σημείο της Σκωτίας μέχρι το νοτιότερο άκρο της Αγγλίας, με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για τη φιλανθρωπική οργάνωση «Leave the Light On» που δημιούργησε ο ίδιος για τους ανθρώπους που βιώνουν την απομόνωση.

Όπως αναφέρει το CNN, ο Κάλεν ελπίζει να συγκεντρώσει 100.000 λίρες (σχεδόν 120.000 ευρώ) για το σκοπό του και έχοντας διασχίσει ήδη το μισό της απόστασης έχει μαζέψει 88.000 λίρες (πάνω από 90.000 ευρώ), σύμφωνα με την σελίδα GoFundMe.

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή ο Κάλεν αναγκάστηκε να κάνει ένα διάλειμμα καθώς υπέφερε από έναν τραυματισμό στο πόδι.

Οι γιατροί της ποδοσφαιρικής ομάδας της Eβερτον του συνέστησαν ξεκούραση και πλέον, μετά την ανάρρωσή του, θα συνεχίσει απτόητος το υπόλοιπο της διαδρομής του.

Όχι πως δεν του έτυχαν και διάφορα ευτράπελα στο δρόμο, καθώς ήδη τον σταμάτησαν τρεις φόρες αστυνομικοί περνώντας τον για άστεγο.

Αυτό πάντως που, όπως λέει και ο ίδιος, του δίνει δύναμη να συνεχίσει το ταξίδι του, ειναι το ότι καταφερε να παραμερίσει παραδοσιακές και προαιώνιες ποδοσφαιρικές έχθρες.

Την περασμένη εβδομάδα στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ της Eβερτον και της Λίβερπουλ, ο αρχηγός των «Κόκκινων» Τζόρνταν Χέντερσον, αφιέρωσε τον αγώνα στον Κάλεν, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τοπικό ήρωα» ενώ και η διοίκηση των πρωταθλητών Ευρώπης του παραχώρησε μια τιμητική θέση για τον αγώνα και τον κάλεσε να μπει στο γρασίδι κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον αγώνα.

Thank you to everyone who came to see me off this morning in #Ormskirk . I cannot believe how much support You are all showing me. I was really worried about my calf but we made it in the end . I got stopped so many times that it took me over 7 hours to walk a 4 hour journey 🤣🥶 pic.twitter.com/bVVzAGZp93

— speedomick (@speedomick) January 18, 2020