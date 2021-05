Φλόριντα: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από κλαμπ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς έξω από κλαμπ σε γειτονιά της Φλόριντα νωρίς τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή του Miami-Dade.

Με βάση τις αναφορές, ένα λευκό αυτοκίνητο έφτασε στην περιοχή και τρία άτομα βγήκαν με πυροβόλα όπλα και πιστόλια και άρχισαν να πυροβολούν στο πλήθος που συγκεντρώθηκε για μια συναυλία στο χώρο.

Ο αστυνομικός διευθυντής πρόσθεσε ότι οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία των γύρω περιοχών (ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση), ενώ άλλα 12 πήγαν μόνα τους σε κέντρα πρώτων βοηθειών. Ακόμη, τόνισε πως «φαίνεται να ήταν μια στοχευμένη επίθεση, σε άτομα που στέκονταν έξω από το μαγαζί μετά το τέλος της συναυλίας. Πρόκειται για ψυχρούς εκτελεστές και θέλουμε να επιβληθεί δικαιοσύνη».

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

