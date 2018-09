Ευρωπαϊκή σύγκρουση για Ουγγαρία και πρόσφυγες – Κατά Ορμπαν ψηφίζει η ΝΔ

Υπέρ της παραπομπής της Ουγγαρίας, σύμφωνα με το άρθρο 7, δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το στίγμα της τακτικής που θα ακολουθήσουν οι ευρωβουλευτές του κόμματος.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε υπέρ της έκθεσης Σαρτζεντίνι, βάσει της οποίας η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν παραβιάζει το δίκαιο και τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ της έκθεσης Σαρτζεντίνι, καλώντας το Συμβούλιο να προχωρήσει σύμφωνα με το άρθρο 7 κατά της Ουγγαρίας. Δεν μπορούμε και δεν θα συμβιβαστούμε σε θέματα που σχετίζονται με τις βασικές μας δημοκρατικές αξίες και αρχές» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, με ανάρτησή του στο Twitter.

Nea Demokratia will vote in favor of the Sargentini Report, inviting the Council to proceed according to Article 7 against #Hungary. We cannot and will not compromise on issues that relate to our core democratic values and principles. #epp #EPlenary

