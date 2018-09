Ενημέρωση μέσω διαδικτύου επιλέγουν ξανά οι Αμερικανοί (παρά τα fake news)

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν πηγή πληροφόρησης για τα δύο τρίτα των χρηστών του Διαδικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μολονότι η πλειοψηφία τους θεωρεί ότι οι ειδήσεις που προβάλλουν είναι «ανακριβείς».

Παρά την έντονη αντιπαράθεση για τα fake news («ψευδείς ειδήσεις») και τη χρήση των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ως οργάνων προπαγάνδας, το ποσοστό των ενηλίκων Αμερικανών που δηλώνουν ότι ενημερώνονται από αυτούς έχει αυξηθεί ελαφρά σε σχέση με πέρυσι, από το 67% στο 68%, σύμφωνα με μια έρευνα του Pew Research Center που δόθηκε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Τα ποσοστά εκείνων που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν «συχνά» (20%) ή «κάποιες φορές» (27%) τις πλατφόρμες αυτές ως πηγή πληροφόρησης δεν έχουν αλλάξει.

Σχεδόν έξι στους δέκα (57%) από αυτούς που ενημερώνονται από τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης κρίνει ότι η πηγή αυτή είναι «σε μεγάλο βαθμό ανακριβής» και μόνο το 36% είπαν ότι μέσω αυτών των πηγών κατάφεραν «να καταλάβουν καλύτερα την επικαιρότητα».

Όσον αφορά τις αιτίες που ωθούν τους χρήστες να αναζητούν πληροφορίες από αυτούς τους ιστοτόπους, το 21% απάντησε ότι το κάνει για «πρακτικούς λόγους». Ακολουθεί η πιθανότητα αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους (8%) η ταχύτητα (7%) και το γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές είναι επίκαιρες.

Το 43% των χρηστών χρησιμοποιεί το Facebook για την ενημέρωσή του και ακολουθεί το YouTube με ποσοστό 21%.

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά στο διάστημα 30 Ιουλίου-12 Αυγούστου σε δείγμα 4.581 ερωτηθέντων.