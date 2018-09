Εξήντα πέντε νεκροί – σαράντα αγνοούμενοι από τον τυφώνα Μανγκούτ στις Φιλιππίνες

Μάχη με τον χρόνο έδιναν τη Δευτέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό και τη διάσωση δεκάδων αγνοουμένων στις Φιλιππίνες. Όλα αυτά σε μια περιοχή όπου σημειώθηκε μια τεράστια κατολίσθηση μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Μανγκούτ, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 65 ανθρώπων, προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο Χονγκ Κονγκ και τουλάχιστον 4 νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους στη νότια Κίνα.

Rescuers search for survivors through mud of landslide after Typhoon Mangkhut lashes the Philippines with strong winds and heavy rain, leaving at least 64 people dead. https://t.co/BaPsfucIIi pic.twitter.com/sh3inDZDxe

Οι υπηρεσίες διάσωσης των Φιλιππίνων αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών στους 65, αφού ανέσυραν και άλλες σορούς από την περιοχή της κατολίσθησης στην πόλη Ιτογκόν, στη νήσο Λουσόν, στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους. Οι Αρχές προειδοποιούσαν ότι ο παραπάνω απολογισμός θα αυξηθεί περαιτέρω.

Όγκοι λάσπης και χώματος καταπλάκωσαν έναν καταυλισμό που χρησιμοποιούσαν κυρίως εργαζόμενοι σε ορυχεία και οι οικογένειές τους. Οι διασώστες ανέσυραν 11 πτώματα από τα συντρίμμια κι εκτιμούσαν ότι υπάρχουν 40 αγνοούμενοι.

Συγγενείς των αγνοουμένων και μέλη των σωστικών συνεργείων έσκαβαν ακόμα με τα γυμνά χέρια τους, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες.

Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης, Βικτόριο Παλαναγκντάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που χάθηκαν στο σημείο, ενδεχομένως σε ποσοστό 99%, είναι νεκροί». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας, Μπενίγκνο Ντουράνα, περισσότεροι από 155.000 Φιλιππινέζοι παρέμεναν σε καταυλισμούς υποδοχής των εκτοπισμένων, δύο ημέρες μετά το πέρασμα του τυφώνα.

More than 24 hours after Typhoon Mangkhut slammed into the Philippines, the full extent of the damage has still yet to be determined.

At least 36 people are feared buried after the storm triggered a massive landslide in the country's north. Latest here: https://t.co/hAH54dI3lY pic.twitter.com/WebTTehZSf

— CNN (@CNN) September 17, 2018