Εισβολή χάκερ στο Facebook: Εκτέθηκαν πάνω από 50 εκατ. λογαριασμοί χρηστών

Πάνω από 50 εκατ. λογαριασμοί χρηστών βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε χάκερ που επιτέθηκαν και κατάφεραν να «σπάσουν» το δίκτυο του Facebook, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της μεγάλης εταιρείας.

Η εταιρεία εντόπισε την επίθεση στην αρχή της εβδομάδας, όπως έγραψε και το BBC.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σύστημα, ωστόσο οι χάκερ είχαν ήδη προλάβει να παραβιάσουν εκατομμύρια λογαριασμούς.

Ετσι, η τεχνική υπηρεσία του Facebook αναγκάστηκε να απενεργοποιήσει πάνω από 90 εκατ. λογαριασμούς χρηστών το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να προφυλαχθούν. Μετά τον έλεγχο που έγινε, προέκυψε ότι εκτέθηκαν πάνω από 50 εκατ. λογαριασμοί χρηστών.

Aν και η έρευνα του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται στα αρχικά στάδια, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι κατάφεραν να κλέψουν «access tokens», δηλαδή ψηφιακά κλειδιά που χρησιμοποιούνται προκειμένου το σύστημα να θυμάται τους κωδικούς ασφαλείας και οι χρήστες να μη χρειάζεται να τους πληκτρολογούν σε κάθε είσοδό τους στο Facebook.

Το Facebook άλλαξε τα συγκεκριμένα κλειδιά όχι μόνο για τους 50 εκατ. λογαριασμούς, αλλά και σε ακόμη 40 εκατ. λογαριασμούς που υπήρχε υπόνοια ότι μπορεί να έχουν επηρεαστεί. Συνολικά, δηλαδή, 90 εκατ. χρήστες θα χρειαστεί να πληκτρολογήσουν και πάλι τους κωδικούς τους. Μόλις εισέλθουν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα λάβουν ένα μήνυμα στον κεντρικό τοίχο (News Feed) που θα τους εξηγεί τι έχει συμβεί.

Η εταιρεία, προς το παρόν, δεν κατάφερε να αναγνωρίσει την ταυτότητα των χάκερ, ούτε να εντοπίσει την προέλευσή τους. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι υπεύθυνοι, δεν διευκρινίστηκε ούτε ο σκοπός της επίθεσης, καθώς ακόμη δεν έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία, ώστε να γίνουν οι συγκριτικές μελέτες και να προκύψει η κοινή συνισταμένη από τους λογαριασμούς που παραβιάστηκαν.

Το Facebook, πάντως, κατέφυγε σε νομική υπηρεσία, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να αποδοθούν ευθύνες.

BREAKING: Facebook admits security breach affected 50million accounts – attackers stole Facebook access tokens that they "could then use to take over people's accounts" pic.twitter.com/KCWSkzbk2G

— Sean Keach (@SeanKeach) September 28, 2018