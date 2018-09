Μπαράκ Ομπάμα: «Η δημοκρατία μας εξαρτάται από εσάς!»

Ο Μπαράκ Ομπάμα κατήγγειλε τη συμπεριφορά των Ρεπουμπλικανών που υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν έχουν το σθένος να υπερασπισθούν «τους θεσμούς που εγγυώνται τη λειτουργία της δημοκρατίας μας». «Τι έχει συμβεί, αλήθεια, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα;», αναρωτήθηκε ο ίδιος.

Powerful words today by former President @BarackObama This is a lesson on how a leader speaks to everyone; this is how a leader aims to UNITE a nation! So many quotable moments, but my fave has to be: ”The biggest threat to our democracy is indifference.” https://t.co/xuaPu5gFjI

Αυτά συνέβησαν στο Ιλινόις, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του ομιλίας για τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.

Ο Μπαράκ Ομπάμα απέρριψε την ιδέα σύμφωνα με την οποία «όλα θα πάνε καλά διότι υπάρχουν άνθρωποι εντός του Λευκού Οίκου οι οποίοι μυστικά δεν ακολουθούν τις εντολές του προέδρου».

«Η δημοκρατία μας δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι!», είπε αναφερόμενος στις αποκαλύψεις που κάνει στο βιβλίο του ο δημοσιογράφος Μπομπ Γούντγουορντ «Fear: Trump in the White House» για τη χαώδη λειτουργία του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Former President Obama: “Don’t tell me your vote doesn’t matter… and if you thought elections don’t matter, I hope these last two years have corrected that impression.” https://t.co/dLxQqhdY50 pic.twitter.com/xkMxAQeLan

Αφού περιέγραψε με ζοφερά χρώματα την πολιτική κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα είπε: «Σε αυτό το πολιτικό σκότος, διαπιστώνω μία αφύπνιση των πολιτών σε ολόκληρη την χώρα». Και κάλεσε όλους τους Δημοκρατικούς να ψηφίσουν κατά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Today I’m at the University of Illinois to deliver a simple message to young people all over the country: You need to vote, because our democracy depends on it. I hope you'll tune in at 11am CT: https://t.co/34WjNaVAcU

«Οφείλετε να ψηφίσετε, διότι η δημοκρατία μας εξαρτάται από εσάς!», είπε.

«Εάν πιστεύατε ότι οι εκλογές δεν έχουν σημασία, ελπίζω ότι τα δύο χρόνια που έχουν περάσει να έχουν αλλάξει την άποψή σας».

«Η μεγαλύτερη απειλή για την δημοκρατία μας δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ… είναι η αδιαφορία, ο κυνισμός», είπε σε μία ομιλία που εκφωνήθηκε με πάθος και καταχειροκροτήθηκε, στηλιτεύοντας την εύκολη κριτική μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις αντίστοιχες αναρτήσεις, όπου οι χρήστες μένουν στους καναπέδες τους.

"The thing about him, is timing. Something about this guy, he always has impeccable timing. … Fourth quarter, you bring out your star."

–@VanJones68 reacts to former President Barack Obama's speech at the University of Illinois https://t.co/99UDJLaTSZ pic.twitter.com/aakBw4JQTh

