Αρθρο-«φωτιά» του Guardian: Στο έλεος του Θεού οι τουρίστες στην Ελλάδα

Στην «απελπιστική κατάσταση» των ιατρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα -πηγή κινδύνου για τους τουρίστες που χρειάζονται επειγόντως περίθαλψη- αναφέρεται ο Guardian με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο μιας βρετανίδας τουρίστριας στην Κάλυμνο.

Στην ανταπόκρισή της η Ελενα Σμιθ φιλοξενεί δηλώσεις του Μιχάλη Γιαννακού, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος μετά τον θάνατο της 74χρονης Βίβιαν Τέιλορ επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο με εξειδικευμένους διασώστες τη μοιραία νύχτα που αισθάνθηκε αδιαθεσία, σημαίνει συναγερμό για τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, βασικού εξοπλισμού, ασθενοφόρων και υλικών , οι οποίες «συνιστούν τεράστια απειλή για χιλιάδες τουρίστες και φυσικά τους πολίτες μας».

Για την ακρίβεια, η Τέιλορ, από το Οξφορντσάιρ, είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα γκρουπ τουριστών που ταξίδευε με θαλαμηγό, όταν άρχισε να διαμαρτύρεται για πόνους στο στήθος, αργά ένα βράδυ. Όταν κλήθηκε ασθενοφόρο από το τοπικό κέντρο υγείας, την πληροφόρησαν ότι δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο τη νύχτα και ότι θα έπρεπε να μεταβεί στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο.

'Desperate state' of Greek medical facilities blamed for death of UK tourist https://t.co/Atg0t97v5r

— The Guardian (@guardian) September 12, 2018