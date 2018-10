Αποχωρούν οι ΗΠΑ από τη Συμφωνία της Βιέννης – Τερματίζουν τη Συνθήκη Φιλίας

Την αποχώρηση των ΗΠΑ από το προαιρετικό πρωτόκολλο της Συμφωνίας της Βιέννης για την επίλυση διεθνών διαφορών αναφορικά με μια καταγγελία του «Κράτους της Παλαιστίνης» εναντίον των ΗΠΑ στο Διεθνές Δικαστήριο, στην οποία αναφέρεται η τοποθέτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απόφαση αυτή συνδέεται με μια υπόθεση που έφερε το αποκαλούμενο Κράτος της Παλαιστίνης που ονομάζει κατηγορούμενες τις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας τη μεταφορά της πρεσβείας μας από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Tζον Μπόλτον, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι ΗΠΑ παραμένουν μέρος της υποκείμενης Σύμβασης της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων και αναμένουμε όλα τα μέρη να τηρούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις με βάση τη Συνθήκη».

#BREAKING : U.S. National Security Advisor John Bolton says U.S. leaving optional protocol for disputes resolution of Vienna Convention pic.twitter.com/lFEtHBtSer

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έλαβε καταγγελία από το «Κράτος της Παλαιστίνης» εναντίον των ΗΠΑ, στην οποία αναφέρεται ότι η τοποθέτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ παραβιάζει μια διεθνή συνθήκη και πρέπει να ανακληθεί.

Το Δικαστήριο υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του ότι η Παλαιστίνη υποστηρίζει ότι η Σύμβαση της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων του 1961 απαιτεί από μια χώρα να τοποθετεί την πρεσβεία της σε επικράτεια ενός κράτους υποδοχής. Ενώ το Ισραήλ ελέγχει στρατιωτικά την Ιερουσαλήμ, η κυριότητά της αμφισβητείται.

Η καταγγελία της Παλαιστίνης ζητούσε από το Δικαστήριο «να διατάξει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αποσύρουν τη διπλωματική (τους) αποστολή από την Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ».

Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει την Ουάσινγκτον ως «παράνομο καθεστώς»

Η Τεχεράνη αποκάλεσε «παράνομο καθεστώς» τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να τερματίσει τη Συνθήκη Φιλίας του 1955 μεταξύ των δύο χωρών.

Η ανακοίνωση του τερματισμού της Συνθήκης αυτής έγινε νωρίτερα την Τετάρτη από τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ακολούθησε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που δικαίωσε το Ιράν και διέταξε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης δεν θα έχουν επιπτώσεις στην ανθρωπιστική βοήθεια ή στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

John Bolton addressed Iran and the "baseless politicized claims" against the U.S.

He also said he's reviewing "all international agreements that may still expose the United States to purported binding jurisdiction [and] dispute resolution in the International Court of Justice" pic.twitter.com/VD5s3t7VJr

