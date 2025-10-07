Αισιόδοξος ο Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Γάζα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον θα προσφέρει εγγυήσεις ασφάλειας για τη Γάζα, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση πως η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.

«Πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και όχι μόνο στη Γάζα, δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ , ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του απεσταλμένου στη Μέση Ανατολή στην πρώτη θητεία του Τραμπ, αναχώρησαν για το Κάιρο, προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται εκεί.

Οι συνομιλίες αυτές θεωρούνται οι πιο ελπιδοφόρες μέχρι στιγμής για τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και έχει αφήσει τη Λωρίδα της Γάζας κατεστραμμένη, από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν ως όμηροι.

«Είμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε μια συμφωνία για τη Μέση Ανατολή που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, μετά από τόσα χρόνια συγκρούσεων», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, μετέδωσε το Reuters.

Οταν ρωτήθηκε τι είδους εγγυήσεις ασφάλειας είναι διατεθειμένες να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, περιοριζόμενος να πει: «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν -έχουμε μεγάλη δύναμη- και θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News