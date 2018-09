Αυτή είναι η πρώτη Αφροαμερικανίδα από τη Μασαχουσέτη στο Κογκρέσο

«Νέα νίκη επιτυγχάνει η αντισυστημική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ».

Αλλά η είδηση δεν είναι μόνο αυτή…

Ούτε καν το ότι μία ακόμη γυναίκα μπαίνει δυναμικά στην κούρσα των ενδιάμεσων εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Το σπουδαίο νέο, σύμφωνα με το BBC, είναι ότι η Αφροαμερικανίδα Αγιάνα Πρίσλεϊ, πρώην δημοτική σύμβουλος στη Βοστώνη, κέρδισε μία έδρα στο Κογκρέσο.

Η 44χρονη, η οποία πριν από οκτώ χρόνια έγινε η πρώτη μαύρη που εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο της Βοστώνης, εκθρόνισε τον 66χρονο Δημοκρατικό Μάικλ Καπουάνο, ο οποίος εκπροσωπεί αυτή την εκλογική περιφέρεια στο Κογκρέσο εδώ και 20 χρόνια.

With 5 days until Election Day I am so proud of what we have built together and so humbled by your support. I believe in the power of us.#ChangeCantWait #MA7 pic.twitter.com/rh9deIcMVH — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) August 30, 2018

Ετσι, και καθώς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σε αυτή την εκλογική περιφέρεια, δεν υπάρχει Ρεπουμπλικάνος ως αντίπαλος, η Πρίσλεϊ θα γίνει η πρώτη Αφροαμερικανίδα που θα εκπροσωπήσει τη Μασαχουσέτη στο Κογκρέσο.

«Θα λέγαμε ότι η αλλαγή προχωράει», δήλωσε η ίδια, απευθυνόμενη στους υποστηρικτές της, μετά τη νίκη της. «Η εποχή αυτή απαιτεί περισσότερα από τους ηγέτες μας και από το κόμμα μας. Αυτή η εποχή απαιτεί μια τολμηρή, ασυμβίβαστη προσέγγιση στη διακυβέρνηση. Δεν είναι αρκετό να δούμε τους Δημοκρατικούς πίσω στην εξουσία, αλλά έχει σημασία ποιοι είναι αυτοί οι Δημοκρατικοί».

Η Πρίσλεϊ, με καταγωγή από το Σικάγο, είχε τονίσει στη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας την εμπειρία της ως μία γυναίκα η οποία έχει δεχθεί σεξουαλική επίθεση. Επίσης, είχε σημειώσει ότι βρίσκεται κοντά στις λαϊκές τάξεις, θέλοντας να διαβεβαιώσει τους ψηφοφόρους ότι θα ακολουθήσει διαφορετικό στυλ στην πολιτική.

Congratulations to @AyannaPressley @Rollins4DA @liz4staterep @NikaElugardo on your victories tonight. One office at a time, we make our government more representative of the people we serve, and prove that WoC not only deserve a seat at the table, but to lead it! #bospoli #MApoli — Andrea J. Campbell (@CampbellforD4) September 5, 2018

Η Πρίσλεϊ, που είχε λάβει τη στήριξη μεγάλων εφημερίδων όπως η Boston Globe, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και στην ομάδα των γυναικών που κερδίζουν σε ισχύ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 6ης Νοεμβρίου.

Congratulations to my sister in service, @AyannaPressley, on continuing her historic path into Congress tonight. Let’s push together to make Medicare for All, tuition free college, & living wages a reality in America – all without corporate PAC money. 🇺🇸 https://t.co/o2SbtUkByS — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) September 5, 2018

Η νεαρή Νεοϋορκέζα Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές -κόρη μιας Πορτορικανής και, ταυτόχρονα, η πρώτη νέα γυναίκα που στα τέλη Ιουνίου κατέγραψε αιφνιδιαστική νίκη στις προκριματικές εκλογές για το Κογκρέσο, έναντι ενός αντίστοιχου βετεράνου των Δημοκρατικών, του 56χρονου Τζο Κρόουλι- συνεχάρη μέσω Twitter «την αδελφή της».

This photo was taken months ago. .@AyannaPressley + I bonded over running while constantly told it’s “not our turn,” that we “weren’t ready,” “good enough,” or “experienced” enough. We kept going anyway. In June, I won my primary. Tonight, she won hers. Here’s to November.🚀 pic.twitter.com/4Xf8AnTMUQ — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) September 5, 2018

Επίσης, χαιρέτισε την «ιστορική πορεία», όπως υπογράμμισε, της Πρίσλεϊ προς το Κογκρέσο.

Our family tradition: voting together in every election. I would be so honored to earn your vote for Congress today #changecantwait #MA7 pic.twitter.com/c8lmFrSzO8 — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) September 4, 2018

Πρόκειται, λοιπόν, για μία ακόμη επιτυχία για τους προοδευτικούς νέους που αντιπροσωπεύουν το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο μετρά όλο και περισσότερες γυναίκες υποψήφιες. Οπως, δηλαδή, τόνισε και η Πρίσλεϊ – η πολιτικός με το αγαπημένο επίθετο, λόγω Ελβις, του «Βασιλιά»: «Η αλλαγή έρχεται».

Η οποία, έτσι κι αλλιώς, είναι γένους θηλυκού…