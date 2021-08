Αφγανιστάν: Ο κεντρικός τραπεζίτης κατηγορεί τον πρόεδρο για την κατάρρευση στη χώρα

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Αφγανιστάν, Αζμάλ Αχμάντι, αμφισβήτησε την αφοσίωση των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας και κατηγόρησε τον πρόεδρο Ασραφ Γκάνι και τους χωρίς πείρα συμβούλους του για την ταχεία και χαοτική πτώση της χώρας στα χέρια των Ταλιμπάν.

Ο Αχμάντι, που διέφυγε από την Καμπούλ πριν από την εισβολή των Ταλιμπάν, αναφέρθηκε μέσω Τwitter στην κατάσταση που επικρατεί στην πολύπαθη χώρα του.

Ανέφερε πως εργαζόταν στην τράπεζα μέχρι που οι αντάρτες έφτασαν στις πύλες της πόλης, ενώ έγραψε πως τα αποθέματα δολαρίων ΗΠΑ λιγόστευαν και περιέγραψε πώς διέφυγε από την πρωτεύουσα με μια στρατιωτική πτήση.

2/Although much of the rural areas fell to the Taliban over the past few months, the first provincial capital to fall was just 1 week and two days ago!

On Friday August 6th, Ziranj fell. Over the next 6 days, a number of other provinces fell – particularly in the north. https://t.co/iT8DXHypZK

— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 16, 2021