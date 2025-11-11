163
«Κόσμημα για την Κομοτηνή» το νέο Γενικό Νοσοκομείο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο -δωρεά του ΙΣΝ- αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του 2027, με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία πρόοδο των εργασιών κατασκευής του

11 Νοεμβρίου 2025
«Κόσμημα για την Κομοτηνή» το νέο Γενικό Νοσοκομείο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο -δωρεά του ΙΣΝ- αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του 2027, με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία πρόοδο των εργασιών κατασκευής του

Protagon Team Protagon Team 11 Νοεμβρίου 2025, 16:49

«Κόσμημα για την Κομοτηνή» χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το νέο Γενικό Νοσοκομείο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος που αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του 2027 .

Κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του υπό ανέγερση νοσοκομείου, ο Κυριάκος Μητσοτακης μίλησε για «ένα από τα τρία κοσμήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας -μαζί με τα άλλα δύο  νοσοκομεία που κατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος σε Σπάρτη και Θεσσαλονίκη- .σε μία περιοχή η οποία έχει τόσες ανάγκες και τόσες ευαισθησίες».

Οπως προαναφέρθηκε, αυτό της Κομοτηνής θα είναι έτοιμο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις αρχές του 2027, με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία πρόοδο των εργασιών κατασκευής του.

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μουσικό σχολείο Κομοτηνής, όπου οι μαθητές τον υποδέχθηκαν μετά μουσικής, το Μουσείο Καραθεοδωρή, ενώ είχε συνάντηση με τον μητροπολίτη Παντελεήμονα και τον τοποτηρητή μουφτή Κομοτηνής Γιασέρ Σερήφ Δαμάδογλου.

