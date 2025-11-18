Κοπεγχάγη: Οι Σοσιαλδημοκράτες κινδυνεύουν να χάσουν τον δήμο μετά από 87 χρόνια

Η Κεντροαριστερά ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο της Κοπεγχάγης για πρώτη φορά στα χρονικά, καθώς οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Δανίας προσέρχονται στις κάλπες εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης για τις πολιτικές της Μέτε Φρέντερικσεν.

Οι Σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα της πρωθυπουργού της Δανίας, κυβερνούν την πόλη για περισσότερα από 100 χρόνια, έχοντας κερδίσει όλες τις δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις από την εισαγωγή του τρέχοντος συστήματος το 1938.

Ωστόσο, την Τρίτη, καθώς η Δανία ψηφίζει στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι η ήττα του υποψηφίου των Σοσιαλδημοκρατών, μίας πρώην υπουργού που θεωρείται ότι επιλέχθηκε προσωπικά από την Φρέντερικσεν, όπως σημείωσε ο Guardian.

Μεταξύ των λόγων που αναφέρουν οι αναλυτές, είναι η κόπωση και η απογοήτευση από την σκληρή πολιτική της πρωθυπουργού σε θέματα όπως η ένταξη και η μετανάστευση, η οποία εν μέρει ενέπνευσε τη νέα πολιτική ασύλου και μετανάστευσης που ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Ο Μπερτ Βίντερ, πολιτικός σχολιαστής της εφημερίδας Berlingske, περιέγραψε τον αγώνα για τη δημαρχία της Κοπεγχάγης ως «πιο ανοιχτό από ποτέ».

Σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό τοn μήνα από την Megafon για το TV2, η Πράσινη Αριστερά (Socialistisk Folkeparti, γνωστή ως SF), η Κόκκινη-Πράσινη Συμμαχία (Enhedslisten) και η Εναλλακτική (Alternativet) ήταν σε θέση να σχηματίσουν μια αριστερή πλειοψηφία χωρίς την υποστήριξη των Σοσιαλδημοκρατών.

Αν αυτό αποδειχθεί σωστό, μεταξύ των υποψηφίων για την επόμενη δημαρχία της Κοπεγχάγης είναι η Σίσι Μαρί Βέλινγκ από την Πράσινη Αριστερά.

Η υποψήφια των Σοσιαλδημοκρατών, Πέρνιλ Ρόζενκρατζ-Θιλ, πρώην υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Στέγασης, είναι φίλη της Φρέντερικσεν. Οι δυο τους είναι συνιδιοκτήτριες μίας θερινής κατοικίας.

Η Κάρολιν Λίνγκαρντ, υποψήφια δήμαρχος για το πράσινο κόμμα Alternative (Εναλλακτική), δήλωσε στον Guardian: «Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν μετακινηθεί πολιτικά προς τα δεξιά, μετατρέποντας το κόμμα τους σε ένα δεξιό λαϊκιστικό κόμμα σε θέματα όπως η ένταξη, η υποστήριξη των ανέργων και το περιβάλλον.

Αυτή ήταν μια κυνική στρατηγική κίνηση για να αποφύγουν την απώλεια ψηφοφόρων προς την Ακροδεξιά, αλλά, με βάση τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι το μόνο που κατάφεραν ήταν να ωθήσουν τους δικούς τους ψηφοφόρους να προσχωρήσουν στην Ακροδεξιά αντί να παραμείνουν με τους Σοσιαλδημοκράτες».

Πολλοί κάτοικοι της Κοπεγχάγης, είπε, ένιωσαν ότι οι Σοσιαλδημοκράτες «απογοήτευσαν την πόλη», αναφέροντας την αποχώρηση το 2020 του επί μακρόν δημάρχου Φρανκ Γιένσεν, ο οποίος παραιτήθηκε μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

«Είναι σε πορεία να επιδεινώσουν την κρίση στέγασης, να αποτύχουν στους κλιματικούς στόχους της πόλης και να προωθήσουν ένα αστικό μοντέλο με επίκεντρο το αυτοκίνητο», πρόσθεσε η Λίντγκαρντ.

Ο Πέτερ Θίστεντ Ντίνεσεν, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, είπε στη βρετανική εφημερίδα ότι είναι «πολύ πιθανό» οι Σοσιαλδημοκράτες να χάσουν την πρωτεύουσα, καθώς η ρητορική του κόμματος κατά της ελίτ, μπορεί να έχει αποξενώσει πολλούς ψηφοφόρους στις μεγαλύτερες πόλεις.

Τα τελευταία χρόνια, η Φρέντερικσεν προσπάθησε να αποτρέψει την απειλή της Ακροδεξιάς απευθυνόμενη στους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης στις αγροτικές περιοχές.

Αν και θα υπάρχουν διαφορές σε ολόκληρη τη χώρα, ο Ντίνεσεν αναμένει ότι η φθίνουσα δημοτικότητα της κυβέρνησης θα «επηρεάσει» τους υποψηφίους των Σοσιαλδημοκρατών σε ευρύτερο επίπεδο.

«Ίσως υπάρχει μια μικρή κούραση από την κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών», είπε. «Αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες προκλήσεις από άλλα κόμματα. Συγκεκριμένα, το Δανικό Λαϊκό Κόμμα έχει εντείνει τις θέσεις του σχετικά με τη μετανάστευση».

