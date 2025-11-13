Κομισιόν για GSI: Εργο ύψιστης σημασίας- ανάγκη να υλοποιηθεί το συντομότερο

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια εξελίσσεται σε μια από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για την Ευρώπη, το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, γνωστό ως Great Sea Interconnector (GSI), φαίνεται πως αναδεικνύεται σε πυλώνα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν το έργο αποτελεί «στρατηγική προτεραιότητα και είναι σημαντικό να δει το φως της ημέρας το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, με τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Ανα Κάιζα, ανέφερε ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν σημαντικές ενεργειακές πρωτοβουλίες, ανάμεσα στις οποίες και το GSI.

Τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο που η Επιτροπή «στηρίζει σθεναρά», χαρακτηρίζοντάς το έργο κοινού ενδιαφέροντος το οποίο ήδη χρηματοδοτείται μέσω του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Οπως εξήγησε, η ηλεκτρική διασύνδεση αποσκοπεί στην ένωση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη, ώστε να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση του νησιού και «να μειωθούν οι τιμές ενέργειας για τους πολίτες».

Σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τις Βρυξέλλες, η Ανα Κάιζα πρόσθεσε ότι η Επιτροπή «θα συνεχίσει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της και τη δικαιοδοσία της» για να υποστηρίξει την πρόοδο του GSI, επισημαίνοντας πως ο επίτροπος Γιόργκενσεν προσβλέπει στη συνέχιση της στενής συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Αναφερόμενη στο χρονοδιάγραμμα του έργου, δεν θέλησε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες, σημειώνοντας ότι η υλοποίηση εξαρτάται από τους φορείς που συμμετέχουν στο εγχείρημα.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή «επαναβεβαιώνει πως πρόκειται για έργο ύψιστης σημασίας, τόσο για την ίδια όσο και για τους πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδας», επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο, η Επιτροπή να απευθυνθεί στην τουρκική πλευρά προκειμένου να ενημερώσει για τη σημασία του GSI, η Ανα Κάιζα ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές επαφές του Επιτρόπου Γιόργκενσεν με Τούρκους ομολόγους του.

Υπενθύμισε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως τη σαφή θέση της για τη σημασία του έργου. «Προφανώς δεν αποκλείω επαφές, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή», σημείωσε.

