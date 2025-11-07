Κομισιόν: Ετήσιο «χαράτσι» €5,6 δισ. εάν δεν εγκριθεί το δάνειο προς την Ουκρανία

Ετήσιους τόκους 5,6 δισ. ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν επ’ αόριστον τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εάν τελικώς δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την παροχή ενός «πακέτου» δανείων ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα υποστηρίζεται από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, όπως προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό το ενδεχόμενο παρουσιάζεται σε έγγραφο της Επιτροπής που περιήλθε στην κατοχή των Financial Times και συντάχθηκε μετά την αποτυχία των κρατών – μελών να στηρίξουν, σε σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα, ένα πολυσυζητημένο σχέδιο ενίσχυσης των ουκρανικών δημοσιονομικών για τα επόμενα δύο χρόνια μέσω της αξιοποίησης των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Η πρόταση αυτή μπλοκαρίστηκε από το Βέλγιο, όπου εδρεύει η Euroclear — ο θεματοφύλακας τίτλων που κρατά τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η χώρα ζήτησε ισχυρές εγγυήσεις ότι δεν θα υποστεί ζημίες από τη χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, εκφράζοντας φόβους για νομικές και οικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση ρωσικών αντιποίνων. Το έγγραφο, που έχει σταλεί στις πρωτεύουσες της ΕΕ, έχει στόχο να υπογραμμίσει τις δημοσιονομικές συνέπειες της χρηματοδότησης της Ουκρανίας χωρίς τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο παρουσιάζουν οι FT, εάν ένα τέτοιο σχέδιο παραμείνει εκτός συζήτησης, τα 27 κράτη – μέλη της Ενωσης θα πρέπει είτε να εγκρίνουν κοινό δανεισμό, επιβαρύνοντας τους ήδη πιεσμένους εθνικούς προϋπολογισμούς με δισεκατομμύρια νέων υποχρεώσεων, είτε να παράσχουν στην Ουκρανία απευθείας επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 140 δισ. ευρώ. Προστίθεται ότι και οι δύο επιλογές «ενδέχεται να απαιτήσουν δημοσιονομικές προσαρμογές σε ορισμένα κράτη – μέλη» και «θα επηρεάσουν άμεσα το έλλειμμα και το χρέος τους».

Το κόστος εξυπηρέτησης ενός κοινού δανείου θα μπορούσε να ανέλθει έως και σε 5,6 δισ. ευρώ ετησίως, μόλις το σύνολο των 140 δισ. ευρώ αντληθεί και δοθεί ως δάνειο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εγγράφου της Επιτροπής, με τη Γαλλία —η οποία έχει ήδη υψηλό δημόσιο χρέος— να πληρώνει σχεδόν ένα δισ. ευρώ από αυτό το ποσό.

Η Ιταλία θα συνεισφέρει 675 εκατ. ευρώ, ενώ το ίδιο το Βέλγιο —που ήδη δυσκολεύεται να εγκρίνει τον εθνικό του προϋπολογισμό για το επόμενο έτος— θα επωμιστεί σχεδόν 200 εκατ. ευρώ ετησίως σε τόκους. Το έγγραφο της Επιτροπής προειδοποιεί επίσης ότι ο δανεισμός των 140 δισ. ευρώ θα μπορούσε να έχει «πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις τόσο στην απορρόφηση από τις αγορές όσο και, κυρίως, στο επιτόκιο που η Ενωση θα καταβάλλει γενικά για τον δανεισμό της».

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν και πρόσθετα έμμεσα κόστη» για άλλα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, επισημαίνεται στο έγγραφο. Αντίθετα, η Επιτροπή σημειώνει ότι το σχέδιο που μπλοκαρίστηκε από το Βέλγιο τον περασμένο μήνα θα συνεπαγόταν μόνο προσωρινή «ενδεχόμενη υποχρέωση» για τα κράτη – μέλη να εγγυηθούν το δάνειο, πριν αυτό μεταφερθεί στον κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ το 2028.

Οι επιλογές που συζητούν τα κράτη – μέλη της ΕΕ, ενόψει της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου περιλαμβάνουν και κάποιες προτάσεις που μπορούν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες του Βελγίου, σημειώνει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας. Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που θα παρέχονται αρχικά από τις εθνικές κυβερνήσεις και στη συνέχεια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα «καλύπτουν τον υπολειπόμενο κίνδυνο επιτυχούς επιβολής μιας διαιτητικής απόφασης κατά κράτους – μέλους», αναφέρει το έγγραφο.

Προσθέτει επίσης ότι «κεντρική προϋπόθεση» για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα είναι «η συνέχιση της δέσμευσής τους», καθώς και η ανάγκη δημιουργίας μιας νομικής δομής που θα διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία παγωμένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τις υφιστάμενες εξάμηνες περιόδους, οι οποίες πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κυρώσεων της ΕΕ. Το Βέλγιο φοβάται ότι, εάν κάποιο κράτος – μέλος ασκήσει βέτο σε απόφαση για την ανανέωση των κυρώσεων που δεσμεύουν τα περιουσιακά στοιχεία, η Ρωσία θα μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματα και να αναγκάσει τις πρωτεύουσες της ΕΕ να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του δανείου.

