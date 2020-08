Κομφούζιο στο Λονδίνο – «κόλλησε» η Γέφυρα του Πύργου

Συμβαίνει και στις καλύτερες… γέφυρες: κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στο Λονδίνο το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η περίφημη Tower Bridge (Γέφυρα του Πύργου) άνοιξε για να περάσουν τα πλοία, αλλά δεν έκλεισε λόγω μηχανικού προβλήματος.

Η ιστορική γέφυρα του Τάμεση φράκαρε για περισσότερη από μία ώρα.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές της έμειναν «κολλημένες» σε διαφορετικές γωνίες.

