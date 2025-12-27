Κολωνάκι: Πώς το ελληνικό FBI έφτασε στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 87χρονης

Ηταν Ιανουάριος του 2022 όταν η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα και η φωτιά που την σκότωσε προκλήθηκε πιθανότατα από αναμμένο τσιγάρο στο διαμέρισμά της.

Τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά, πόρισμα του Εισαγγελέα έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια και σε μία δραματική εξέλιξη, ο γιος της γυναίκας συνελήφθη από τους αστυνομικούς κατηγορούμενος ότι ήταν αυτός που σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα του.

Η ολική ανατροπή στις έρευνες της δολοφονίας της 87χρονης, μεταδίδει η ΕΡΤ, βασίστηκε στα στοιχεία που έφερε φως το ανακριτικό της πυροσβεστικής.

Τα νέα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας και τα στοιχεία του ελληνικού FBI που παρακολουθούσε για καιρό την υπόθεση, αποκάλυψαν ότι η άτυχη γυναίκα έφυγε τελικά από τη ζωή από τα χέρια του μονάκριβου γιου της.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφθηκε, η ηλικιωμένη γυναίκα είχε πέσει θύμα δολοφονίας από τον 60χρονο γιο της, ο οποίος της έδωσε υπνωτικά χάπια για να τη ναρκώσει, στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα προκειμένου να σβήσει τα ίχνη του και να το κάνει να φανεί σαν δυστύχημα.

Ο ίδιος εμφανιζόταν ακόμη και σε τηλεοπτικές εκπομπές και δήλωνε ότι ο θάνατος της μητέρας του είχε προκληθεί από τη φωτιά και ότι ήταν μία τραγωδία που βίωσε ο ίδιος και προσπαθεί να ξεπεράσει.

«Δεν έχω κάτι να πω γι’ αυτό, έχει τελειώσει η υπόθεση. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Έχει κλείσει η υπόθεση και δεν υπάρχει κάποιο θέμα, να το κάνουμε θέατρο τώρα; Η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα», δήλωνε ο γιός της 87χρονης σε τηλεοπτικές εκπομπές που είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση.

Ωστόσο, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, καθώς και αξιωματικοί από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής συνδύασαν συγκεκριμένα στοιχεία και κατέληξαν πως στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, τόσο και το άψυχο κορμί της 87χρονης υπήρχε μεγάλη ποσότητα από εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη.

Η ολική ανατροπή ήρθε τελικά μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 60χρονου και τη σύλληψή του. Ο φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος οδηγήθηκε την Παρασκευή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Ο ίδιος αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της μητέρας του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Ήταν ατύχημα με τσιγάρο, πήρε φωτιά το διαμέρισμα και κάηκε ζωντανή», ισχυρίζεται ο 60χρονος σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον 60χρονο

Κίνητρο για το στυγερό έγκλημα θεωρείται από τις Αρχές πως είναι τα μεγάλα χρέη που είχε δημιουργήσει. Ο ίδιος μάλιστα φαίνεται να πίεζε την μητέρα του να πουλήσει το πολυτελές σπίτι της στο Κολωνάκι, κάτι που η ίδια δεν επιθυμούσε.

Οι αντιφάσεις που έπεσε στις καταθέσεις του ο 60χρονος γιος της, ειδικά για το πότε είδε τελευταία φορά τη μητέρα του, το γεγονός ότι το διαμέρισμα δεν είχε ίχνη παραβίασης, τα χρέη που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ αλλά και η κόντρα που φέρεται να είχε με τη μητέρα του γιατί είχε βάλει πωλητήριο στο διαμέρισμα, κάτι που δεν ήθελε η 87χρονη, είχαν προκαλέσει υποψίες στους αστυνομικούς.

Δεν δίσταζε μάλιστα να κλειδώνει τη μητέρα του και να κρατά αποκλειστικά εκείνος τα κλειδιά, ακόμη κι όταν έλειπε σε ταξίδια.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία έβαλε την σφραγίδα στην ενοχή του, αφού η απουσία μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της γυναίκας απέδειξε ότι ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα είχαν, επίσης, και τα ακόλουθα στοιχεία:

Πρώτον, πυροσβέστης που ενήργησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αντιλήφθηκε οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας από τον 1ο όροφο έως και τον 3ο όροφο, ακριβώς έξω από το διαμέρισμα του θύματος.

Δεύτερον, στο διαμέρισμα της θανούσας δεν υπήρχαν εύφλεκτα υγρά, ωστόσο στην οικία του Παπαδοπούλου, βρισκόταν πλαστικό δοχείο μεταφοράς υγρών καυσίμων (μπιτόνι), την ύπαρξη του οποίου η σύντροφός του δεν έχει αντιληφθεί.

Τρίτον, στο θύμα δεν είχε συνταγογραφηθεί η ουσία που βρέθηκε κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις ενώ σύμφωνα με τους μάρτυρες δε λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.

