Κοκαΐνη αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων κατασχέθηκε στις ΗΠΑ

Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που έχουν κατασχεθεί ποτέ στις ΗΠΑ εντόπισαν οι Αρχές σε φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Φιλαδέλφειας.

Ούτε λίγο ούτε πολύ πρόκειται για 16,5 τόνους κοκαΐνης, με αξία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα στο πλοίο MSC Gayane, μέσα σε επτά εμπορευματοκιβώτια.

Το πλοίο πέρασε από τη Χιλή, το Περού, την Κολομβία και τον Παναμά τον Μάιο ενώ είχε τελικό προορισμό την Ευρώπη.

Οι αρχές συνέλαβαν και απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο μέλη του πληρώματος, τα οποία ομολόγησαν στους αστυνομικούς ότι βοήθησαν να φορτωθεί η κοκαΐνη στο πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

This is one of the largest drug seizures in United States history. This amount of cocaine could kill millions – MILLIONS – of people. My Office is committed to keeping our borders secure and streets safe from deadly narcotics. https://t.co/nWPfgpGqYa

