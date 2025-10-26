Κλοπή στο Λούβρο: Δύο συλλήψεις στο Παρίσι

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου και τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για την θρασύτατη κλοπή αυτοκρατορικών κοσμημάτων, αξίας 88 εκατ. ευρώ, στο Μουσείο του Λούβρου πριν από μία εβδομάδα.

Την είδηση είχαν μεταδώσει γαλλικά μέσα ενημέρωσης και την επιβεβαίωσαν την Κυριακή, δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Αλγερία, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match.

Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Οπως ανέφερε το BBC, οι δύο άνδρες, ηλικίας γύρω στα 30, είναι γνωστοί στην αστυνομία για παλαιότερες διαρρήξεις.

Και οι δύο είναι από το προάστιο Σέιν-Σεντ-Ντενί του Παρισιού.

Οι συλληφθέντες ανακρίνονται. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η αστυνομία μπορεί να τους ανακρίνει για 96 ώρες μετά τη σύλληψή τους.

Η αστυνομία έχει «ψηφιακές αποδείξεις» ότι οι διαρρήκτες συνεργάστηκαν με έναν από τους φύλακες του μουσείου, ο οποίος τους έδωσε ευαίσθητες πληροφορίες για το σύστημα ασφαλείας, σημείωσε η Telegraph.

