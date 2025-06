Κλίντον: Ο Νετανιάχου έκανε πόλεμο στο Ιράν για να μείνει στην εξουσία

Δριμεία κριτική στον Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε Μπιλ Κλίντον δηλώνοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιδιώκει εδώ και χρόνια τη σύγκρουση με το Ιράν ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία.

«Ο Νετανιάχου θέλει εδώ και καιρό να πολεμήσει με το Ιράν, επειδή έτσι μπορεί να παραμείνει στην εξουσία για πάντα. Έχει ήδη κυβερνήσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 20 ετών», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στην εκπομπή “The Daily Show”.

Μιλώντας στον παρουσιαστή της εκπομπής Τζόρνταν Κλέπερ, δήλωσε ότι έχει καλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ, να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας την ανάγκη να τερματιστεί «η συνεχής και κατάφωρη δολοφονία αμάχων».

Παράλληλα, ο 78χρονος Κλίντον -που διετέλεσε πρόεδρος των ΗΠΑ για 8 χρόνια, από το 1993 έως το2001- τόνισε ότι δεν θεωρεί πως τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Τραμπ επιθυμούν την πρόκληση ενός ολοκληρωτικού περιφερειακού πολέμου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και προστασία των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Πρέπει να πείσουμε τους φίλους μας στη Μέση Ανατολή ότι θα σταθούμε στο πλευρό τους και θα προσπαθήσουμε να τους προστατεύσουμε. Όμως, η επιλογή ανεπίσημων πολέμων, στους οποίους θύματα είναι αθώοι πολίτες που δεν έχουν πολιτική συμμετοχή και απλώς επιθυμούν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, δεν είναι λύση», κατέληξε.

“We don’t have to have all this outright, constant killing of civilians who can’t defend themselves.” Former President @BillClinton asks for peace amidst the escalating conflict between Israel and Iran pic.twitter.com/4FWkA10DvA

— The Daily Show (@TheDailyShow) June 20, 2025