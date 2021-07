Κλιματική αλλαγή: Τα σημάδια υπήρχαν εδώ και 60 χρόνια αλλά…

Ολα τα παραπάνω στοιχεία εμπεριέχονται στο «Our Biggest Experiment: An Epic History of the Climate Crisis», μία ιστορία της κλιματικής κρίσης που συνέταξε η Αλις Μπελ, συν-διευθύντρια της βρετανικής περιβαλλοντικής ΜΚΟ Possible, και κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες στη Βρετανία.

Η έκθεση της CIA

Διαβάζοντας ένα απόσπασμα του βιβλίου που δημοσίευσε ο Guardian μαθαίνουμε πως η έκθεση της CIA για την κλιματική αλλαγή, παρότι αρχικά είχε χαρακτηρισθεί απόρρητη, κατέληξε τελικά στις σελίδες των New York Times. Ωστόσο τον Νοέμβριο του 1977 το πρόβλημα της καύσης ορυκτών καυσίμων λαμβανόταν υπόψη στις ΗΠΑ περισσότερο μέσα από το πρίσμα της εγχώριας πετρελαϊκής κρίσης παρά των υπερπόντιων λιμών.