Kλιμάκωση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ στέλνουν το υπερπλοίο τους, το Καράκας σχεδιάζει ανταρτοπόλεμο

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, εισήλθε στη ζώνη διοίκησης του μικτού αμερικανικού διοικητηρίου που είναι αρμόδιο για τη Νότια και την Κεντρική Αμερική, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Η παρουσία του σηματοδοτεί σημαντική ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Σύμφωνα με τη διοίκηση Southcom, «η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Gerald R. Ford, με επικεφαλής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford (CVN 78), εισήλθε στην περιοχή επιχειρήσεών του στις 11 Νοεμβρίου».

Η ανάπτυξη της ομάδας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στοχεύει «στην υποστήριξη της εντολής του προέδρου για την εξάρθρωση διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων και την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας για την υπεράσπιση της πατρίδας».

Το USS Gerald R. Ford μεταφέρει τέσσερις μοίρες μαχητικών F/A-18E Super Hornet και συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, μεταξύ άλλων πολεμικών μέσων.

Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη βάση Ρότα της Ισπανίας με προορισμό την Καραϊβική, πλησιάζοντας σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα παράλια της Βενεζουέλας.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει αισθητά τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, αναπτύσσοντας έξι πολεμικά πλοία, επίσημα στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Σε είκοσι αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, μετέφεραν ναρκωτικά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 76 άνθρωποι.

Από την άλλη, η Βενεζουέλα αναπτύσσει οπλισμό – συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ρωσικής κατασκευής δεκαετιών – και σχεδιάζει να οργανώσει αντίσταση τύπου ανταρτοπόλεμου ή να σπείρει χάος σε περίπτωση αμερικανικής αεροπορικής ή χερσαίας επίθεσης, σύμφωνα με πηγές με γνώση των κινήσεων και με έγγραφα σχεδιασμού που είδε το Reuters.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια σιωπηρή παραδοχή της έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως «η στεριά είναι η επόμενη», μετά από πολλαπλά πλήγματα σε πλοία που φέρονται να σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και μια μεγάλη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή. Αργότερα αρνήθηκε ότι εξετάζει πλήγματα εντός της Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ επιδιώκει την ανατροπή του και ότι οι πολίτες και ο στρατός της Βενεζουέλας θα αντισταθούν σε κάθε τέτοια προσπάθεια.

Ο αμερικανικός στρατός είναι συντριπτικά ισχυρότερος από τον στρατό της Βενεζουέλας, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί από την έλλειψη εκπαίδευσης, τους χαμηλούς μισθούς και τον εξοπλισμό που φθείρεται, σύμφωνα με έξι πηγές εξοικειωμένες με τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.

Ορισμένοι διοικητές μονάδων αναγκάστηκαν ακόμη και να διαπραγματευτούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για τη σίτιση των στρατιωτών, επειδή οι κρατικές προμήθειες δεν επαρκούν, δήλωσαν δύο πηγές με γνώση των σωμάτων ασφαλείας στο Reuters.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση Μαδούρο να βασιστεί σε δύο πιθανές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης μιας μορφής ανταρτοπόλεμου, για την οποία έχουν γίνει δημόσιες αναφορές χωρίς όμως λεπτομέρειες από υψηλόβαθμους αξιωματούχους, και μιας δεύτερης στρατηγικής που δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα.

Η άμυνα τύπου ανταρτοπόλεμου, την οποία η κυβέρνηση αποκαλεί «παρατεταμένη αντίσταση» και έχει αναφερθεί σε κρατικές τηλεοπτικές μεταδόσεις, θα περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερα από 280 σημεία να πραγματοποιούν σαμποτάζ και άλλες τακτικές ανταρτοπόλεμου, σύμφωνα με τις πηγές και πολυετή έγγραφα σχεδιασμού για τη συγκεκριμένη τακτική, ανέφερε το διεθνές πρακτορείο.

Η δεύτερη στρατηγική, που ονομάζεται «αναρχικοποίηση», θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πληροφοριών και ένοπλους υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος για να δημιουργήσουν αταξία στους δρόμους του Καράκας και να καταστήσουν τη Βενεζουέλα μη κυβερνήσιμη για ξένες δυνάμεις, ανέφερε μία πηγή με γνώση των αμυντικών κινήσεων και μία άλλη πηγή κοντά στην αντιπολίτευση.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν δημόσια υποβαθμίσει την απειλή στρατιωτικής επέμβασης από τις ΗΠΑ. «Νομίζουν ότι με έναν βομβαρδισμό θα τελειώσουν τα πάντα. Εδώ, σε αυτή τη χώρα;» είπε ειρωνικά ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέγιο στην κρατική τηλεόραση στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ ο Μαδούρο έχει επανειλημμένα επαινέσει τους «στρατιώτες της πατρίδας» ως κληρονόμους του ήρωα της ανεξαρτησίας, Σιμόν Μπολίβαρ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News