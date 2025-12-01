Κλίμα αισιοδοξίας από τον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – «Παραγωγικές συνομιλίες», λέει το Κίεβο

Κλίμα αισιοδοξίας καλλιεργεί η Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε τη Δευτέρα (1/12) ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι «πολύ αισιόδοξη» μετά τις «πολύ καλές συνομιλίες» που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Φλόριντα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Η νέα φάση επαφών έρχεται δέκα ημέρες μετά την παρουσίαση του πρώτου αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων, το οποίο είχε επικριθεί για τη φιλορωσική του κατεύθυνση και για το γεγονός ότι συντάχθηκε ερήμην των ευρωπαίων συμμάχων. Εκτοτε, το σχέδιο έχει τροποποιηθεί σε συνεργασία με το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ στη Φλόριντα πραγματοποιήθηκε νέα επεξεργασία του.

Παρά τη θετική ατμόσφαιρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κράτησε χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, προειδοποιώντας ότι «απομένει ακόμη δουλειά» πριν υπάρξει οριστικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ, επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις ήταν «πολύ παραγωγικές», σημειώνοντας όμως πως κάποια σημεία του σχεδίου χρειάζονται «περαιτέρω προσαρμογές».

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές θα διατηρούν «συνεχή επαφή» τις επόμενες ημέρες.

Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος εκτίμησε ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο επιθυμούν τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η ουκρανική πλευρά δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος, λόγω του πρόσφατου σκανδάλου διαφθοράς που έχει πλήξει την κυβέρνηση Ζελένσκι.

Στο μεταξύ, η διπλωματική κινητικότητα επεκτείνεται και προς τη ρωσική πλευρά.

Οπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί την Τρίτη στη Μόσχα με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών γύρω από το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.

Με τις συνομιλίες να επιταχύνονται και τα μεγάλα εμπλεκόμενα μέρη να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο προόδου, οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια πολέμου.

