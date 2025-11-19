Κλέι Χίγκινς: Ο μοναχικός «σερίφης» που ψήφισε «όχι» στη δημοσιοποίηση των φακέλων Επσταϊν

Σχεδόν όλοι οι Ρεπουμπλικανοί –και φυσικά οι Δημοκρατικοί– στη Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου που απαιτεί τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επσταϊν. Η μοναδική αντίθετη ψήφος προήλθε από έναν βουλευτή της Λουιζιάνα: ο 64χρονος Κλέι Χίγκινς, ο οποίος εκλέγεται εδώ και οκτώ χρόνια στην 3η Περιφέρεια της Λουιζιάνα με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα καταψήφισε και εξήγησε ότι η άρνησή του ήταν «ζήτημα αρχής».

Οπως έγραψε στο X, «ό,τι ήταν λάθος με το νομοσχέδιο πριν από τρεις μήνες, παραμένει λάθος και σήμερα» και υποστήριξε ότι αυτό παραβιάζει δύο αιώνες αμερικανικής δικαστικής πρακτικής.

Η συντριπτική υπερψήφιση του νομοσχεδίου, με 427 ψήφους υπέρ και μόλις μία κατά, αποτέλεσε μια σπάνια στιγμή ομοφωνίας στο Κογκρέσο. Λίγες ώρες αργότερα, η Γερουσία ενέκρινε επίσης το νομοσχέδιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Για τον Χίγκινς, σημειώνει το BBC, ο πυρήνας της διαφωνίας του ήταν η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολλών θυμάτων του Επστάιν. Υποστήριξε ότι, όπως είναι διατυπωμένο, το νομοσχέδιο εκθέτει «χιλιάδες αθώους ανθρώπους» –μάρτυρες, συγγενείς και άλλους με περιφερειακή εμπλοκή στην υπόθεση– και ότι η αδιάκριτη δημοσιοποίηση ερευνητικών φακέλων σε «ένα μανιασμένο μιντιακό περιβάλλον» είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αδικαιολόγητη βλάβη σε πολλούς από αυτούς.

Δήλωσε ότι θα στήριζε το νομοσχέδιο αν η Γερουσία προχωρούσε σε τροποποιήσεις, αν και ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης της πλειοψηφίας, Τζον Θουν, είχε ήδη προαναγγείλει ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο. «Οταν ένα νομοσχέδιο βγαίνει από τη Βουλή με ψήφους 427-1 και ο πρόεδρος λέει ότι θα το υπογράψει, δεν βλέπω περιθώριο για αλλαγές», σχολίασε λίγο πριν η Γερουσία το υπερψηφίσει ομόφωνα.

Πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή, μόλις τέσσερις Ρεπουμπλικανοί, ο Τόμας Μέισι, η Λόρεν Μπόμπερτ, η Νάνσι Μέις και η Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, είχαν συνταχθεί με τους Δημοκρατικούς για να ζητήσουν να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία. Η συνολική στάση του κόμματος άλλαξε άρδην όταν ο Τραμπ απέσυρε την αντίθεσή του και επέτρεψε στους Ρεπουμπλικανούς να συνταχθούν μαζικά υπέρ της δημοσιοποίησης.

Ο Χίγκινς, που εκπροσωπεί την τρίτη εκλογική περιφέρεια της Λουιζιάνα από το 2017, θεωρείται ένας από τους πιο συντηρητικούς βουλευτές του Κογκρέσου. Η μοναχική αντίστασή του, γράφει το BBC, δεν είναι κάτι εντελώς ξένο στο πολιτικό προφίλ του. Το 2024 οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής τον είχαν ήδη επιπλήξει επίσημα για προσβλητικές δηλώσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, όταν χαρακτήρισε την Αϊτή «τη χειρότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου» και ισχυρίστηκε ότι οι Αϊτινοί «τρώνε κατοικίδια» και «συμπεριφέρονται σαν καρικατούρες συμμοριτών». Σε άλλη ανάρτηση είχε γράψει για αυτούς: «Αυτοί οι εγκληματίες καλύτερα να συνέλθουν και να εξαφανιστούν από τη χώρα μας πριν από τις 20 Ιανουαρίου».

Το 2020, το Facebook αφαίρεσε δύο αναρτήσεις του στις οποίες έγραφε ότι θα «ξαπλώσει δέκα από αυτούς εκεί που στέκονται» αναφερόμενος στην περίπτωση που οπλισμένοι διαδηλωτές εμφανίζονταν σε συγκέντρωση στη Λουιζιάνα κατά της αστυνομικής βίας. Η εταιρεία εξήγησε τότε ότι οι αναρτήσεις παραβίαζαν την πολιτική της κατά της υποκίνησης βίας.

Πριν εκλεγεί στο Κογκρέσο, ο Χίγκινς υπηρετούσε στο γραφείο του σερίφη της περιοχής Σεντ Λάντρι. Παραιτήθηκε το 2016 ύστερα από αντιδράσεις για ένα αμφιλεγόμενο βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν οπλισμένος να απειλεί μέλη συμμοριών. Το γραφείο του ίδιου του βουλευτή, πάντως, δεν έχει ακόμη σχολιάσει την τρέχουσα ψήφο του.

