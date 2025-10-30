Κινεζικό τσιπ απειλεί με λουκέτα τις αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κινδυνεύει με λουκέτο εξαιτίας της έλλειψης τσιπ. Τον σχετικό συναγερμό σάλπισε η ACEA, η ένωση των ευρωπαίων αυτοκινητοβιομηχάνων. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, λοιπόν, ανησύχησαν από το εμπάργκο που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές ημιαγωγών της εταιρείας Nexperia (είναι προϊόντα ολλανδικού σχεδιασμού αλλά κινεζικής κατασκευής). «Οι γραμμές συναρμολόγησης ίσως κλείσουν άμεσα» είπαν οι αυτοκινητοβιομήχανοι, ζητώντας διπλωματική διέξοδο από την κρίση.

Την περασμένη εβδομάδα η Volkswagen εξέτασε το ενδεχόμενο διακοπής της παραγωγής Golf στο Βόλφσμπουργκ, όμως αργότερα βρέθηκε λύση. Ενώ ο γαλλικός κατασκευαστής εξαρτημάτων Valeo αναγκάστηκε να καταφύγει σε αντικαταστάσεις για τα τσιπ που προμήθευε η Nexperia. Η Mercedes έχει επίσης στραφεί σε νέους προμηθευτές. Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή αντλεί από τα αποθέματα, εξηγούν οι κατασκευαστές, αλλά και αυτά όσο πάνε και μειώνονται.

«Οι προμήθειες μειώνονται γρήγορα. Υπάρχουν αρκετοί εναλλακτικοί προμηθευτές, όμως θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να υπάρξει η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα που απαιτείται ώστε να καλυφθεί το κενό εφοδιασμού. Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει πολύ χρόνο προτού γίνουν εμφανείς οι χειρότερες επιπτώσεις αυτής της έλλειψης». Φυσικά, από το κινεζικό εμπάργκο πλήττονται και κάποιες εταιρείες εκτός Ευρώπης.

Το ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι του επιτρόπου Εμπορίου Maroš Šefcovic εδώ και εβδομάδες, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε επαφή τόσο με τους Κινέζους όσο και με τους Ολλανδούς, είπε ο εκπρόσωπος Εμπορίου της Κομισιόν Olof Gill. Οι αυτοκινητοβιομήχανοι λένε ότι συζήτησαν το ζήτημα με το ευρωπαϊκό πολιτικό προσωπικό και ότι ζητούν έναν καινούργιο νόμο περί τσιπ, «ώστε να διασφαλιστούν η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και οι αλυσίδες παραγωγής».

Το ζήτημα των τσιπ είναι συνυφασμένο με αυτό των σπανίων γαιών και των βασικών πρώτων υλών, δηλαδή με τομείς όπου η εξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα είναι πολύ ισχυρή. Το Πεκίνο έχει εισαγάγει νέα μέτρα στις εξαγωγές σπανίων γαιών και οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν «οικονομικές ζημίες και διαταραχές στην παραγωγή» σε διάφορους βασικούς τομείς, από την ηλεκτρονική έως την άμυνα.

