KinderDocs: Πρεμιέρα στην Ελλάδα του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Shadow Game»

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Shadow Game» των δημοσιογράφων-σκηνοθετών Ιφι Μπλάκενφουρτ και Ελς βαν Ντρίελ φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το KinderDocs σε συνεργασία με τους δημιουργούς της ταινίας. Μια ιστορία ενηλικίωσης, που αφηγείται την περιπετειώδη διαδρομή ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων στην Ευρώπη.

Επί τρια χρόνια οι σκηνοθέτριες κινηματογράφησαν εφήβους πρόσφυγες στο ταξίδι για να φτάσουν σε ασφαλείς νέες πατρίδες στην Ευρώπη. Από την Ελλάδα στη Σερβία και από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην Ιταλία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Τα ασυνόδευτα αυτά παιδιά-πρόσφυγες, διασχίζουν την Ευρώπη με τα πόδια, με τρένα, λεωφορεία και όποιο άλλο μέσο βρουν, μέσα από χιονισμένα βουνά, κοιμούνται κάτω από γέφυρες, σε δάση, περπατούν σε ναρκοπέδια, περνούν συρματοπλέγματα και αντιμετωπίζουν συχνά βίαιους συνοριοφύλακες. Σε αυτό το ταξίδι που διαρκεί μήνες, ακόμη και χρόνια, το να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό μοιάζει ακατόρθωτο.

Μέρος του υλικού της ταινίας που καταγράφει αυτή την επίπονη και επικίνδυνη προσπάθεια κινηματογραφήθηκε από τα ίδια τα παιδιά με το κινητό.

Μasterclass και διάλογος

Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει masterclass με θέμα «From Syria to Ukraine and Beyond: Children on the Move». Η Ολλανδή δημοσιογράφος/σκηνοθέτης Ελς βαν Ντρίελ, που θα έρθει ειδικά για την προβολή της ταινίας της στην Ελλάδα, θα αναλύσει πώς μπορούμε μέσω του storytelling να ευαισθητοποιούμε το κοινό και θα μοιραστεί μαζί μας χρήσιμα εργαλεία για τη δημιουργική διαδικασία έρευνας και παραγωγής της ταινίας, τη συνεργασία με τους πρωταγωνιστές, καθώς και την καμπάνια ευαισθητοποίησης.

Τι μάθαμε από το πρώτο κύμα παιδιών εν κινήσει ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τη νέα ροή παιδιών από την Ουκρανία; Μετά το masterclass θα διεξαχθεί συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα και εκπροσώπους δημόσιων φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, δημοσιογράφους, κινηματογραφιστές, και εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών, που θα συντονίσει (στα αγγλικά) η δημοσιογράφος/σκηνοθέτης Δήμητρα Κουζή .

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης του Shadow Game κορυφώνεται στις 14 Ιουνίου 2022 (με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων στις 20 Ιουνίου), με μια προβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Τα παιδιά θα παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υπογραφές υπέρ του μανιφέστου Protect children on the move, που συνέταξαν μαζί με τις δημιουργούς της ταινίας. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί 17.035 υπογραφές από όλη την Ευρώπη, με στόχο τις 22.500, αριθμό σύμβολο αφού κάθε υπογραφή θα αντιστοιχεί σε ένα ασυνόδευτο παιδί πρόσφυγα που είναι εγκλωβισμένο μέσα στα σύνορα της Ευρώπης (πηγή: Unicef).

Η ταινία, που απέσπασε το Golden Calf (το ολλανδικό Οσκαρ), είναι κατάλληλη για ενήλικο κοινό και παιδιά από 11 ετών. Θα προβληθεί με ελληνικούς υπότιτλους.

Ενα διαδραστικό πρότζεκτ

Το Shadow Game είναι ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ και transmedia project των δημοσιογράφων/σκηνοθετών Eefje Blankevoort και Els van Driel που δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με την ιρακινή ερευνήτρια, δημοσιογράφο και διερμηνέα Zuhoor Alqaisi. Περιλαμβάνει ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, μια σειρά από τέσσερα 30λεπτα ντοκιμαντέρ, καμπάνια ευαισθητοποίησης, ένα παιχνίδι δράσης και μία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο A New Beginning, σε συνεργασία με την τουρκικής καταγωγής Ολλανδή φωτογράφο Cigdem Yuksel.

Το KinderDocs, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους, πραγματοποιείται εδώ και έξι χρόνια, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα και δύο από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στον κόσμο, το IDFA στο Αμστερνταμ και το doxs! στο Ντούισμπουργκ.

Πληροφορίες

Κυριακή 10 Απριλίου 2022 στις 11 π.μ.

Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138

Προπώληση: Μουσείο Μπενάκη

Σε συνεργασία: ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών”, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Έδρα Jean Monnet Humanitarian medicine and response in action (2020-2023), Κόμβος Αριστείας για το Άσυλο και την Μετανάστευση, Ε.Κ.Π.Α.

