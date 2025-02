Κίνα: Σε αυτό το χωριό φέτος χιόνισε… βαμβάκι

Τουριστικές επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη βρίσκονται αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις του ασυνήθιστου καιρού που επιφέρει η κλιματική κρίση στα τουριστικά αξιοθέατα – όπως χιονοδρομικά κέντρα με γυμνές πίστες σκι, και ιαπωνικές κερασιές που καθυστερούν να ανθίσουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, όμως, το Χιονισμένο Χωριό Τσενγκτού αντιμετωπίζει πραγματική υπαρξιακή πρόκληση λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς αυτή την εποχή δεν διαθέτει τη βασική του ατραξιόν – το χιόνι.

Το νεοσύστατο αξιοθέατο προσελκύει επισκέπτες από τα θερμότερα μέρη της Κίνας, υποσχόμενο απολαυστικές χειμερινές σκηνές. Αλλά τώρα το χωριό παραμένει κλειστό για… «ρεκτιφιέ», καθώς επιχείρησε να εξαπατήσει τους τουρίστες του με ψεύτικο χιόνι φτιαγμένο από βαμβάκι και σαπουνόφουσκες!

Στις τουριστικές φωτογραφίες, τα κομμάτια βαμβακιού που κάλυπταν τις στέγες των σπιτιών και το χορτάρι στη γη έδειχναν απολύτως πειστικά. Αλλά το… κινηματογραφικό εφέ εντοπίστηκε γρήγορα από τους επισκέπτες του χωριού, οι οποίοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας το τρικ.

«Για να δημιουργήσουμε μια “χιονισμένη” ατμόσφαιρα, αναγκαστήκαμε να αγοράσουμε βαμβάκι και να το απλώσουμε σαν χιόνι», παραδέχθηκε η τουριστική αρχή του χωριού στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αλλά δεν πετύχαμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, και αφήσαμε μια πολύ κακή εντύπωση στους τουρίστες που ήρθαν να μας επισκεφθούν».

China: A Henan tourist spot was busted for faking snow with cotton and sand. Visitors felt duped, calling it a scam, while officials awkwardly admitted, “We made it ourselves.” ❄️👎 pic.twitter.com/NVAKE90Dus

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 20, 2024