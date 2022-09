Κίνα: Παραμονές του 20ου συνεδρίου του ΚΚ, 65 εκατ. άνθρωποι μπαίνουν σε καραντίνα

Η Κίνα έχει εντείνει τις προσπάθειές της να περιορίσει τα κρούσματα του κορονοϊού ενόψει της κορυφαίας κομματικής διαδικασίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, θέτοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε μερικό lockdown, σύμφωνα με τον Guardian, ο οποίος επικαλείται αναφορές τοπικών ΜΜΕ.

Το ΚΚ Κίνας θα ξεκινήσει το 20ο συνέδριό του, όπου αναμένεται να ανανεωθεί η θητεία του επικεφαλής του κόμματος Σι Τζινπίνγκ για μία τρίτη θητεία ως προέδρου της χώρας, στις 16 Οκτωβρίου. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα 33 κινεζικές πόλεις –συμπεριλαμβανομένων οκτώ μεγάλων επαρχιακών και δημοτικών κέντρων– τίθενται στη χαμηλότερη βαθμίδα των κινεζικών μέτρων τύπου lockdown, διαταράσσοντας τις ζωές περίπου 65 εκατομμυρίων κατοίκων, έγραψε η ιστοσελίδα Caixin.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν το κλείσιμο γραφείων, σχολείων, χώρων διασκέδασης, μη απαραίτητων υπηρεσιών και καταστημάτων. Οι υπάλληλοι γραφείου και οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να εργάζονται από το σπίτι και οι μαθητές να κάνουν τηλεκπαίδευση.

Τα νοσοκομεία παραμένουν ανοιχτά, αλλά οι ειδικευμένες κλινικές, περιλαμβανομένων των οδοντιατρικώνικών, θα πρέπει να κλείσουν. Στα φαρμακεία θα απαγορεύεται να πωλούν αντιβιοτικά, αντιιικά φάρμακα και φάρμακα για τον πυρετό και τον βήχα.

Ενδεικτικά, το μερικό αυτό lockdown έχει επιβληθεί στις εύπορες νότιες πόλεις Κουανγκτσόου και Σεντζέν καθώς και στην πόλη Ζινίνγκ, στο οροπέδιο του Θιβέτ, και στις βόρειες πόλεις Σιχιαζουάνγκ και Χαρμπίν. Η Τσενγκτού, η πρωτεύουσα της επαρχίας Σιτσουάν στη νοτιοδυτική Κίνα με πληθυσμό 21 εκατομμυρίων κατοίκων, η δυτική πόλη Γκουϊγιάνγκ, η Λάσα του Θιβέτ και η Ουρούμτσι, η πρωτεύουσα της Σιντζιάνγκ, μπήκαν στο ίδιο καθεστώς.

Chengdu city

China 🇨🇳 time. August 28th 4am

21 millions residents lockdown to the point of starvation.

Some screaming out the window at night in despair. pic.twitter.com/5sXq6X36DM

— Songpinganq (@songpinganq) August 29, 2022