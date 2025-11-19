Κίνα: Πάγωσε με κρυογονική τη σύζυγό του και βρήκε νέα σύντροφο

Ενας άνδρας από την Κίνα, ο οποίος πάγωσε με τη μέθοδο της κρυογονικής σε υγρό άζωτο τη σύζυγό του μετά τον θάνατό της, βρήκε νέα σύντροφο, σύμφωνα με τα κινεζικά Mέσα ενημέρωσης – και έγινε θέμα συζήτησης για την ηθική των επιλογών του.

Η Ζιάν Γουενλιάν πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2017 σε ηλικία 49 ετών, και σε ένδειξη αφοσίωσης ο σύζυγός της Γκούι Τζουνμίν επέλεξε να καταψύξει το σώμα της, καθιστώντας την το πρώτο κρυογονικά διατηρημένο άτομο στην Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Αλλά μετά τη συνέντευξη που έδωσε σε κινεζικό Μέσο αυτό τον μήνα, κατά την οποία αποκάλυψε ότι έχει νέα σύντροφο εδώ και πέντε χρόνια, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας «φούντωσαν». Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο 57χρονος ξέχασε την «παγωμένη» του σύζυγο, ενώ άλλοι σχολιάζουν ότι καλά κάνει και συνεχίζει τη ζωή του σαν φυσιολογικός άνθρωπος.

Οταν οι γιατροί είπαν ότι η Ζιάν είχε λίγους μήνες ζωής, ο Γκουί αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την κρυογονική – μια μέθοδο που παραμένει επιστημονικά αμφιλεγόμενη – για να συντηρήσει το σώμα της μόλις πέθαινε.

Μετά τον θάνατό της, ο άνδρας υπέγραψε συμφωνία με το Ινστιτούτο Ερευνας Βιοεπιστημών Σαντόνγκ Γινφένγκ, ώστε να συντηρήσει κατεψυγμένο το σώμα της συζύγου του για 30 χρόνια. Από τότε, το πτώμα της Ζιάν φυλάσσεται μέσα σε ένα δοχείο 2.000 λίτρων εντός μιας δεξαμενής υγρού αζώτου, σε θερμοκρασία -190 βαθμών Κελσίου.

Η κινεζική εφημερίδα Southern Weekly αποκάλυψε ότι ο Γκούι ζούσε μόνος του τα δύο πρώτα χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας του, αλλά το 2020 ξεκίνησε να βλέπει άλλες γυναίκες, παρά το γεγονός ότι η Ζιάν παρέμενε σε κατάσταση κρυοσυντήρησης. Ο ίδιος εξήγησε στην εφημερίδα ότι έπειτα από μια σοβαρή κρίση ουρικής αρθρίτιδας που τον κατάστησε ανίκανο να κινηθεί για δύο ημέρες, άρχισε να αναθεωρεί τη μοναξιά του.

Λίγο καιρό αργότερα άρχισε να βγαίνει με την τωρινή του σύντροφο, Γουάνγκ Τσουνξία, αν και υπονόησε στην εφημερίδα ότι η σχέση τους είχε καθαρά ωφελιμιστική χροιά – και ότι δεν ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της!

Αντιδρώντας στην είδηση, ορισμένοι σχολιαστές του κινεζικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης Weibo εκφράζουν συμπάθεια για τον Γκούι, εστιάζοντας στο μεγάλο διάστημα που έχει περάσει από την εποχή που η σύζυγός του τοποθετήθηκε στον κρυογονικό θάλαμο.

Κάποιοι πιστεύουν ότι έχει έρθει η ώρα να αποχωριστεί την «κατεψυγμένη» σύζυγο, προσθέτοντας ότι πρέπει να «αφήσει την εκλιπούσα να αναπαυθεί εν ειρήνη». Αλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι ενήργησε εγωιστικά για να «ικανοποιήσει τις συναισθηματικές του ανάγκες» – με μια ανάρτηση να θέτει το ερώτημα: «Θα συμφωνούσε η Ζιάν με αυτή την επιλογή; Είναι δίκαιο για την εκλιπούσα;».

Η κρυογονική, όπως αναφέρει το BBC, είναι μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας ολόκληρο το σώμα ψύχεται σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, εγχέεται με κρυοπροστατευτικές ουσίες –παρόμοιες με τα αντιψυκτικά υγρά– για την πρόληψη του σχηματισμού κρυστάλλων πάγου στους ιστούς, και ακολούθως συντηρείται σε υγρό άζωτο.

Μέσω της διαδικασίας συντηρείται η ελπίδα ότι το σώμα θα μπορέσει κάποια μέρα να αναβιώσει, όταν η μελλοντική τεχνολογία το καταστήσει δυνατό. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται σήμερα σε μικρότερη κλίμακα στην καθημερινή ιατρική, όπου ζωντανά κύτταρα όπως τα αιμοσφαίρια, το σπέρμα και τα έμβρυα, καταψύχονται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για αποθήκευση.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν συντηρηθεί κρυογονικά παγκοσμίως, με την πλειοψηφία τους να βρίσκονται στις ΗΠΑ. Κανείς τους δεν έχει επανέλθει στη ζωή από την κρυοσυντήρηση και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι πιθανότητες πλήρους αναζωογόνησης ενός σώματος παραμένουν μακρινές.

