Κίνα – Ολλανδία: Ξέσπασε διαμάχη για τα μικροτσίπ

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η ολλανδική κυβέρνηση επικαλέστηκε έναν νόμο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου για να αναλάβει τον έλεγχο μιας εταιρείας μικροτσίπ, κινεζικής ιδιοκτησίας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ολλανδία. Η εξαιρετικά ασυνήθιστη αυτή απόφαση προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, δημιουργώντας έντονους κραδασμούς στη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία, ήδη πιεσμένη από τους αμερικανικούς δασμούς και τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Σε δήλωση στο ολλανδικό Κοινοβούλιο, το υπουργείο Οικονομικών της χώρας ανέφερε ότι υπήρχαν «σοβαρές αδυναμίες στη διακυβέρνηση και ενέργειες εντός της Nexperia που συνιστούσαν απειλή». Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι το μέτρο ήταν «εξαιρετικά έκτακτο» και ελήφθη μόνο για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της παραγωγής και η προστασία κρίσιμων τεχνολογιών για την ολλανδική και ευρωπαϊκή οικονομία.

Το Πεκίνο, αναφέρει το BBC, αντέδρασε με οργή, κατηγορώντας την Ολλανδία για πολιτική παρέμβαση. Επέβαλε ελέγχους στις εξαγωγές και σταμάτησε τις αποστολές μικροτσίπ της Nexperia από τις κινεζικές εγκαταστάσεις προς την Ευρώπη, ενώ η ολλανδική κυβέρνηση «πάγωσε» τις αποστολές βασικών προμηθειών που απαιτούνταν για την παραγωγή των τσιπ στην Κίνα.

Η αναστάτωση αποκάλυψε μια σημαντική αδυναμία στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των ημιαγωγών που είναι απαραίτητοι για την αυτοκινητοβιομηχανία, ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας.

Η Κίνα ανακοίνωσε αργότερα ότι θα παραχωρήσει εξαιρέσεις στους περιορισμούς εξαγωγών για τσιπ «πολιτικής χρήσης», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο όρος. Παράλληλα το Πεκίνο συνεχίζει να απαιτεί από την Ολλανδία να ανακαλέσει την απόφαση για τη Nexperia. Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσε: «Η Κίνα καλεί την Ευρωπαϊκή Ενωση να ασκήσει την επιρροή της ώστε η Ολλανδία να ανακαλέσει τα λανθασμένα μέτρα της το συντομότερο δυνατό».

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ένα κρίσιμο τμήμα του παγκόσμιου οικοσυστήματος μικροτσίπ. Η Nexperia, εξηγεί το BBC, παράγει τους λεγόμενους «παραδοσιακούς» ή «βασικούς» ημιαγωγούς, απαραίτητους για λειτουργίες όπως το ηλεκτρικό τιμόνι, οι αερόσακοι και τα κεντρικά συστήματα κλειδώματος. Παρότι δεν είναι τεχνολογίας αιχμής, τα τσιπ αυτά είναι αναντικατάστατα και πολλά αυτοκίνητα περιέχουν εκατοντάδες τέτοια.

Η Nexperia προμηθεύει μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, ενώ το 70%-80% της παραγωγής της αποστέλλεται στην Κίνα για επεξεργασία και δοκιμές, γεγονός που καθιστά τους ευρωπαίους κατασκευαστές εξαρτημένους από τον κινεζικό έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ο αναλυτής Μπιλ Μπίσοπ έγραψε: «Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που αιφνιδιάστηκαν από την υπόθεση της Nexperia θα έπρεπε να προσλάβουν νέα στελέχη εφοδιαστικής διαχείρισης· δεν έμαθαν τίποτα από την Covid και την υπερβολική εξάρτηση από τις κινεζικές αλυσίδες».

Η υπόθεση υπογραμμίζει τη δύναμη της Κίνας να «πνίγει» την παγκόσμια ροή προϊόντων, όπως είχε κάνει και με τις σπάνιες γαίες. Η Κίνα μπορεί να κρατήσει «όμηρο» τη Δύση ελέγχοντας μια εταιρεία τόσο σημαντική αλλά σχεδόν αόρατη, όπως η Nexperia.

Ωστόσο το Πεκίνο βρίσκεται σε δίλημμα: αφενός θέλει να παρουσιαστεί ως αξιόπιστος εμπορικός εταίρος απέναντι στο χάος των δασμών του Τραμπ, αφετέρου η διακοπή κρίσιμων προμηθειών πλήττει αυτή την εικόνα. Και η Ευρώπη, σχολιάζει το BBC, μοιάζει παγιδευμένη ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες για τη διοίκηση της Nexperia. Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, οι Ολλανδοί είχαν ενημερώσει την εταιρεία ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει εξαίρεση από την αμερικανική λίστα εάν άλλαζε ηγεσία, καθώς «ο κινεζικός έλεγχος είναι προβληματικός».

Το ολλανδικό υπουργείο Οικονομικών, πάντως, αρνείται ότι ενήργησε μετά από πίεση τρίτης χώρας. Η υπόθεση, λένε αναλυτές στο BBC, «απλώς επιβεβαιώνει την ήδη διαμορφωμένη πραγματικότητα: οι Δυτικές χώρες δεν θέλουν κινέζους επενδυτές σε στρατηγικούς τομείς παραγωγής, ούτε καν σε “παλαιάς τεχνολογίας” τσιπ».

Οι ευρωπαίοι προμηθευτές θεωρητικά μπορούν να στραφούν σε άλλους παραγωγούς, όπως η Infineon, η NXP ή η Texas Instruments, όμως οι αλυσίδες παραγωγής δεν αλλάζουν εύκολα· οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες, δαπανηρές και απαιτούν χρόνια προσαρμογής.

Η κρίση ξέσπασε τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχαν συμφωνήσει σε εμπορική ανακωχή, η οποία περιλάμβανε άρση ορισμένων περιορισμών εξαγωγών και δασμών. Ομως η υπόθεση της Nexperia αποκάλυψε πόσο εύθραυστη είναι αυτή η συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρυξέλλες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ολλανδική απόφαση και αντέδρασαν με δυσαρέσκεια. Παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο για άρση των περιορισμών εξαγωγών σε μικροτσίπ και σπάνιες γαίες.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς δήλωσε ότι στόχος είναι «ένα σταθερό, προβλέψιμο πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει την πλήρη αποκατάσταση των ροών ημιαγωγών». Ωστόσο η κρίση έχει ήδη εκθέσει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία στις ευπάθειες των στρατηγικών εφοδιαστικών αλυσίδων.

Οι σχέσεις Κίνας-Ολλανδίας και κατ’ επέκταση Κίνας-ΕΕ θα παραμείνουν τεταμένες, καταλήγει το BBC, έως ότου επιλυθεί πλήρως η διαμάχη γύρω από τη Nexperia και τον έλεγχό της.

