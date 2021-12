Κατέρρευσε γέφυρα στην Κίνα – τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες είναι ο προσωρινός απολογισμός από κατάρρευση τμήματος γέφυρας σε αυτοκινητόδρομο, στην κεντρική επαρχία της Κίνας, Χουμπέι.

4 died, 8 have been injured after part of a ramp bridge in #Ezhou, central #China's #Hubei Province, collapsed on Saturday afternoon. Three trucks on the bridge fell off and a car was crushed under the collapsed single-column bridge, closing the two-way traffic of the expressway. pic.twitter.com/7y3qaseSJn

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 19, 2021