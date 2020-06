Κίνα: Η ατμοσφαιρική ρύπανση ξανά στα προ-καραντίνας επίπεδα

Τα επίπεδα βλαπτικών για την υγεία ατμοσφαιρικών ρύπων στην Κίνα επανήλθαν στα προ-καραντίνας επίπεδα.

Τα παραπάνω προέκυψαν βάσει των αποτελεσμάτων με που δημοσίευσε το Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Οπως σημειώνει ο Guardian, τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων (PM2.5, NO2, SO2 και όζον) μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας στην Κίνα τον Φεβρουάριο, ωστόσο πλέον ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν από το lockdown.

Η ανάκαμψη αυτή φαίνεται να οφείλεται στις εκπομπές των βιομηχανικών ρύπων, καθώς τα επίπεδα ρύπανσης στις μεγαλύτερες πόλεις, το Πεκίνο και τη Σαγκάη, ανέβηκαν ξανά -ειδικά σε περιοχές όπου η καύση άνθρακα είναι μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης.

Η καραντίνα λόγω του COVID-19 είχε δραματικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και στην ποιότητα του αέρα της Κίνας: στις 3 Φεβρουαρίου, τα εθνικά μέσα επίπεδα PM2.5 μειώθηκαν κατά 34%, τα επίπεδα NO2 (που βγάζουν τα ντιζελοκίνητα ΙΧ) μειώθηκαν κατά 38%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο μετά τις διακοπές το 2019, ενώ οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά περίπου 25%.

Οπως αποδείχτηκε ωστόσο, αυτή η ανάσα… καθαρής ατμόσφαιρας κράτησε πολύ λίγο, με τους επιστήμονες να ισχυρίζονται πως οσονούπω θα δούμε παρόμοιες καταστάσεις και στην Ευρώπη.

Οι ειδικοί από το Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams) αναμένουν μια ανάλογη κατάσταση και σε σχεδόν 40 ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες, όπως το Λονδίνο και το Παρίσι, που κατά την περίοδο της καραντίνας παρουσίασαν μείωση των ρύπων ΝΟ2 κατά 30%.

Βρείτε ολόκληρα τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ.

Ευθύνεται για σχεδόν 9 εκατ. θανάτους ετησίως

Και όλα αυτά ενώ η ρύπανση του αέρα παγκοσμίως προκαλεί κάθε χρόνο περισσότερους από 8,8 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους, πράγμα που ισοδυναμεί με τη συντόμευση κατά σχεδόν τρία χρόνια του προσδόκιμου ζωής της ανθρωπότητας.

H συγκεκριμένη εκτίμηση έγινε από ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Γιος Λέλιβελντ του Ινστιτούτου Χημείας Μαξ Πλανκ της Γερμανίας και του Ινστιτούτου της Κύπρου στη Λευκωσία, που έκαναν τη δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Cardiovascular Research».

Η ρύπανση του αέρα έχει επίπτωση κυρίως στις καρδιαγγειακές παθήσεις, οι οποίες ευθύνονται για το 43% της μείωσης του προσδόκιμου ζωής διεθνώς.

Προκαλεί βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία μέσω οξειδωτικού στρες στον οργανισμό, πράγμα που οδηγεί σε υπέρταση, διαβήτη, εγκεφαλικό, έμφραγμα και καρδιακή ανεπάρκεια.

Η μεγαλύτερη απώλεια σε χρόνια ζωής λόγω της ρύπανσης αφορά τους ηλικιωμένους, καθώς παγκοσμίως περίπου το 75% των θανάτων που αποδίδονται στη ρύπανση του αέρα, συμβαίνουν σε ανθρώπους άνω των 60 ετών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αν η ρύπανση μειωνόταν μέσω της μείωσης των εκπομπών ορυκτών καυσίμων στην ατμόσφαιρα, το μέσο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως θα αυξανόταν κατά τουλάχιστον ένα χρόνο, και κατά σχεδόν δύο χρόνια, αν όλες οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων αφαιρούνταν από τον αέρα.