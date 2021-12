Κίνα: Επανεμφάνιση της Πενγκ Σουάι με δύο βίντεο και με… μετριασμό των καταγγελιών

Η κινέζα τενίστρια Πενγκ Σουάι, που στις αρχές Νοεμβρίου κατηγόρησε έναν από τους συμμάχους του προέδρου Σι, τον Γκαολί Ζανγκ, για σεξουαλική επίθεση, απέσυρε ουσιαστικά τους ισχυρισμούς της το βράδυ της περασμένης Κυριακής, κάνοντας λόγο για «ιδιωτικό θέμα».

Η WTA, ο φορέας που διαχειρίζεται το γυναικείο τένις, ωστόσο, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα την «ανησυχία» της για την τύχη της τενίστριας, παρά τα όσα είπε στη σύντομη συνέντευξή της.

Οπως είναι γνωστό, η Πενγκ, με ανάρτηση της στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, είχε καταγγείλει τον Ζανγκ ότι την ανάγκασε να κάνουν σεξ (περισσότερα εδώ). Σημειώνεται, ότι ο Ζανγκ ήταν από το 2013 έως το 2018 ένας από τους επτά ισχυρότερους πολιτικούς στην Κίνα, ενώ είναι 40 χρόνια μεγαλύτερος της Πενγκ Σουάι.

Η ανάρτηση της Πενγκ, διεγράφη αμέσως από την κινεζική λογοκρισία, έτσι η πρώην επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη του διπλού δεν εμφανίστηκε δημόσια για αρκετές εβδομάδες, προκαλώντας ανησυχία στον κόσμο του αθλητισμού, στον ΟΗΕ και σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Γαλλίας.

Καθώς η διεθνής πίεση αυξήθηκε στην Κίνα, δημοσιογράφοι της χώρας προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους πάντες, δημοσιεύοντας εικόνες της Πενγκ. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκε και το αντίγραφο ενός email που αποδόθηκε στην κινέζα τενίστρια και στο οποίο έγραφε «όλα καλά». Ωστόσο, η αυθεντικότητα των εγγράφων είχε αμφισβητηθεί από την WTA, που ακύρωσε όλα τα τουρνουά της στην Κίνα στις αρχές Δεκεμβρίου, ζητώντας μια διαφανή έρευνα για τις υποτιθέμενες κατηγορίες βιασμού.

Στην πρώτη δημόσια ομιλία της, ύστερα από αυτήν την καταγγελία, την Κυριακή, η Πενγκ ουσιαστικά διέψευσε ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση: «Πρώτον, θέλω να τονίσω ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ποτέ δεν είπα ή έγραψα ότι κάποιος μου επιτέθηκε σεξουαλικά» είπε στην εφημερίδα της Σιγκαπούρης «Lianhe Zaobao», στο περιθώριο μιας αθλητικής εκδήλωσης που διεξήχθη στην Σαγκάη την Κυριακή.

